Jannik Sinner avait des choses à dire lors de son passage en confé­rence de presse, ce mardi, quelques minutes après sa victoire contre Cameron Norrie en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Après s’être permis de criti­quer l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi pour sa program­ma­tion douteuse, le numéro 1 mondial a une nouvelle fois été inter­rogé sur la révé­la­tion du moment, Rafael Jodar, qu’il va donc affronter pour la première fois en quarts de finale.

« J’ai regardé tout son match contre Fonseca. Il a joué à un très haut niveau. Et j’ai le senti­ment que ce ne sera pas la seule fois que nous nous affron­te­rons. Il a beau­coup de talent. Ce serait inté­res­sant de jouer contre lui avant de grands tour­nois comme Rome ou Roland‐Garros. Il est très à l’aise dans ces condi­tions à Madrid, mais cela me serait égale­ment utile pour tirer des conclu­sions. C’est un joueur très passion­nant, qui a énor­mé­ment de potentiel. »