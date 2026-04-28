Jannik Sinner avait des choses à dire lors de son passage en conférence de presse, ce mardi, quelques minutes après sa victoire contre Cameron Norrie en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.
Après s’être permis de critiquer l’organisation du tournoi pour sa programmation douteuse, le numéro 1 mondial a une nouvelle fois été interrogé sur la révélation du moment, Rafael Jodar, qu’il va donc affronter pour la première fois en quarts de finale.
« J’ai regardé tout son match contre Fonseca. Il a joué à un très haut niveau. Et j’ai le sentiment que ce ne sera pas la seule fois que nous nous affronterons. Il a beaucoup de talent. Ce serait intéressant de jouer contre lui avant de grands tournois comme Rome ou Roland‐Garros. Il est très à l’aise dans ces conditions à Madrid, mais cela me serait également utile pour tirer des conclusions. C’est un joueur très passionnant, qui a énormément de potentiel. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 17:45