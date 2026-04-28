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Jannik Sinner, avant d’af­fronter la pépite Rafael Jodar en quarts de finale : « J’ai le senti­ment que ce ne sera pas la seule fois que nous nous affronterons »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner avait des choses à dire lors de son passage en confé­rence de presse, ce mardi, quelques minutes après sa victoire contre Cameron Norrie en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Après s’être permis de criti­quer l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi pour sa program­ma­tion douteuse, le numéro 1 mondial a une nouvelle fois été inter­rogé sur la révé­la­tion du moment, Rafael Jodar, qu’il va donc affronter pour la première fois en quarts de finale.

« J’ai regardé tout son match contre Fonseca. Il a joué à un très haut niveau. Et j’ai le senti­ment que ce ne sera pas la seule fois que nous nous affron­te­rons. Il a beau­coup de talent. Ce serait inté­res­sant de jouer contre lui avant de grands tour­nois comme Rome ou Roland‐Garros. Il est très à l’aise dans ces condi­tions à Madrid, mais cela me serait égale­ment utile pour tirer des conclu­sions. C’est un joueur très passion­nant, qui a énor­mé­ment de potentiel. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 17:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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