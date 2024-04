De passage ce mardi devant la presse avant le début du Masters 1000 de Madrid (du 24 avril au 5 mai), Jannik Sinner, tête de série numéro 1 du tournoi en l’ab­sence de Novak Djokovic, a été invité à se mouiller sur son statut actuel au sein du circuit.

Et comme à son habi­tude, l’Italien a fait preuve de beau­coup de respect et l’humilité.

Question : « Vous considérez‐vous comme le meilleur joueur du monde aujourd’hui ou pensez‐vous que Djokovic est en avance ? »

Jannik Sinner : « Je pense qu’il est diffi­cile de répondre à cette ques­tion. Nous regar­dons toujours le moment présent, et parfois c’est bon, et d’autres fois ce n’est pas le cas. Je ne pense pas pouvoir me comparer à Djokovic et à tout ce qu’il a fait. J’ai beau­coup de respect pour lui, tout comme j’ai beau­coup de respect pour Carlos (Alcaraz), qui a gagné plus que moi. J’ai beau­coup de respect pour eux deux. J’essaie simple­ment de jouer mon tennis, de donner le meilleur de moi‐même et de voir ce que je peux faire. »