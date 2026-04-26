De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid ce dimanche (6−2, 6–3 contre Moller), Jannik Sinner n’a pas pu échapper à une nouvelle ques­tion sur Carlos Alcaraz, forfait pour Roland‐Garros à cause d’une bles­sure au poignet.

Interrogé en italien sur le fait de savoir s’il avait été en contact avec son grand rival espa­gnol, le numéro 1 mondial a botté en touche, expli­quant que cela rele­vait du privé.

🎙️ Your rivalry is missed on court. Have you been in touch ?



🦊 I think that’s quite personal, so I won’t answer. But defi­ni­tely, [his absence] is felt not just here, maybe espe­cially here in Spain. But it will probably be felt even more in Roland Garros. pic.twitter.com/7rTfPVnMEi — janniksin archive (@sinnervideos) April 26, 2026

« Je pense que c’est assez personnel, donc je ne répon­drai pas. Mais certai­ne­ment, son absence se fait sentir, pas seule­ment ici, peut‐être surtout ici en Espagne. Mais elle se fera proba­ble­ment encore plus sentir à Roland‐Garros », a déclaré celui qui affron­tera Cameron Norrie ou Thiago Tirante pour une 25e victoire consé­cu­tive en Masters 1000.