Accueil ATP ATP - Madrid

Jannik Sinner, inter­rogé sur Carlos Alcaraz : « Je ne répon­drai pas »

Par
Thomas S
-
0

De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid ce dimanche (6−2, 6–3 contre Moller), Jannik Sinner n’a pas pu échapper à une nouvelle ques­tion sur Carlos Alcaraz, forfait pour Roland‐Garros à cause d’une bles­sure au poignet.

Interrogé en italien sur le fait de savoir s’il avait été en contact avec son grand rival espa­gnol, le numéro 1 mondial a botté en touche, expli­quant que cela rele­vait du privé. 

« Je pense que c’est assez personnel, donc je ne répon­drai pas. Mais certai­ne­ment, son absence se fait sentir, pas seule­ment ici, peut‐être surtout ici en Espagne. Mais elle se fera proba­ble­ment encore plus sentir à Roland‐Garros », a déclaré celui qui affron­tera Cameron Norrie ou Thiago Tirante pour une 25e victoire consé­cu­tive en Masters 1000. 

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥