De passage en conférence de presse après sa qualification pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid ce dimanche (6−2, 6–3 contre Moller), Jannik Sinner n’a pas pu échapper à une nouvelle question sur Carlos Alcaraz, forfait pour Roland‐Garros à cause d’une blessure au poignet.
Interrogé en italien sur le fait de savoir s’il avait été en contact avec son grand rival espagnol, le numéro 1 mondial a botté en touche, expliquant que cela relevait du privé.
🎙️ Your rivalry is missed on court. Have you been in touch ?— janniksin archive (@sinnervideos) April 26, 2026
🦊 I think that’s quite personal, so I won’t answer. But definitely, [his absence] is felt not just here, maybe especially here in Spain. But it will probably be felt even more in Roland Garros. pic.twitter.com/7rTfPVnMEi
« Je pense que c’est assez personnel, donc je ne répondrai pas. Mais certainement, son absence se fait sentir, pas seulement ici, peut‐être surtout ici en Espagne. Mais elle se fera probablement encore plus sentir à Roland‐Garros », a déclaré celui qui affrontera Cameron Norrie ou Thiago Tirante pour une 25e victoire consécutive en Masters 1000.
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 19:48