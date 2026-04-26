facile vainqueur du Danois, Elmer Moller (6−2, 6–3), au troisième tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner n’a pas eu à forcer son talent sur le court, contrairement à son espagnol, qui est encore loin d’être au point.
C’était d’ailleurs l’un des sujets de son interview réalisée sur le court après sa qualification pour les huitièmes de finale. Et un quiproquo à propos du nom d’une application d’apprentissage de langues étrangères a donné lieu à un échange assez hilarant.
🎙️How good is your spanish ?— janniksin archive (@sinnervideos) April 26, 2026
🦊 “Not good yet, my goal is to speak in one year, I’m trying to learn. I have an argentinian physio [Alejandro] and it helps a bit. I understand a little bit but cannot speak yet.” pic.twitter.com/SFUoViVSdd
Interviewer : « Lors de ton interview sur le terrain, tu parlais espagnol. Quel est ton niveau en espagnol et comment l’apprends-tu ?
Jannik Sinner : Non, je ne le parle pas bien. Pas encore. Mon objectif est de parler espagnol d’ici un an. J’essaie d’apprendre. J’ai aussi un kiné argentin, ça m’aide beaucoup. On verra bien. Je comprends un peu, mais je ne sais pas encore parler.
Interviewer : Muy bien. As‐tu des applications qui t’aident ?
Sinner : Non, je dois encore chercher… Duolingo. Babble.…
Interviewer : Non, Bumble est une application de rencontre.
Sinner : Non. Babble. Babble ! Ce n’est pas une application de rencontre. De toute façon, je n’ai pas besoin d’une application de rencontre. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 18:13