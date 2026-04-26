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Jannik Sinner, mort de rire après sa victoire au 3e tour : « De toute façon, je n’ai pas besoin d’une appli­ca­tion de rencontre »

Par
Thomas S
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facile vain­queur du Danois, Elmer Moller (6−2, 6–3), au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner n’a pas eu à forcer son talent sur le court, contrai­re­ment à son espa­gnol, qui est encore loin d’être au point.

C’était d’ailleurs l’un des sujets de son inter­view réalisée sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale. Et un quiproquo à propos du nom d’une appli­ca­tion d’ap­pren­tis­sage de langues étran­gères a donné lieu à un échange assez hilarant. 

Interviewer : « Lors de ton inter­view sur le terrain, tu parlais espa­gnol. Quel est ton niveau en espa­gnol et comment l’apprends-tu ?
Jannik Sinner : Non, je ne le parle pas bien. Pas encore. Mon objectif est de parler espa­gnol d’ici un an. J’essaie d’apprendre. J’ai aussi un kiné argentin, ça m’aide beau­coup. On verra bien. Je comprends un peu, mais je ne sais pas encore parler.
Interviewer : Muy bien. As‐tu des appli­ca­tions qui t’aident ?
Sinner : Non, je dois encore cher­cher… Duolingo. Babble.…
Interviewer : Non, Bumble est une appli­ca­tion de rencontre.
Sinner : Non. Babble. Babble ! Ce n’est pas une appli­ca­tion de rencontre. De toute façon, je n’ai pas besoin d’une appli­ca­tion de rencontre. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 18:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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