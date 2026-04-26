facile vain­queur du Danois, Elmer Moller (6−2, 6–3), au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner n’a pas eu à forcer son talent sur le court, contrai­re­ment à son espa­gnol, qui est encore loin d’être au point.

C’était d’ailleurs l’un des sujets de son inter­view réalisée sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale. Et un quiproquo à propos du nom d’une appli­ca­tion d’ap­pren­tis­sage de langues étran­gères a donné lieu à un échange assez hilarant.

🎙️How good is your spanish ?



🦊 “Not good yet, my goal is to speak in one year, I’m trying to learn. I have an argen­ti­nian physio [Alejandro] and it helps a bit. I unders­tand a little bit but cannot speak yet.” pic.twitter.com/SFUoViVSdd — janniksin archive (@sinnervideos) April 26, 2026

Interviewer : « Lors de ton inter­view sur le terrain, tu parlais espa­gnol. Quel est ton niveau en espa­gnol et comment l’apprends-tu ?

Jannik Sinner : Non, je ne le parle pas bien. Pas encore. Mon objectif est de parler espa­gnol d’ici un an. J’essaie d’apprendre. J’ai aussi un kiné argentin, ça m’aide beau­coup. On verra bien. Je comprends un peu, mais je ne sais pas encore parler.

Interviewer : Muy bien. As‐tu des appli­ca­tions qui t’aident ?

Sinner : Non, je dois encore cher­cher… Duolingo. Babble.…

Interviewer : Non, Bumble est une appli­ca­tion de rencontre.

Sinner : Non. Babble. Babble ! Ce n’est pas une appli­ca­tion de rencontre. De toute façon, je n’ai pas besoin d’une appli­ca­tion de rencontre. »