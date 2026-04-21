De passage ce mardi à l’oc­ca­sion de la journée des médias sur le Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a été inter­rogé sur le très belle forme d’Arthur Fils, récent vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone et placé dans la même partie de tableau que lui dans la capi­tale espagnole.

Et le numéro 1 mondial a fait part de son enthou­siame pour le tennis fran­çais tout en gardant un oeil de compétiteur.

« Il produit un tennis incroyable en ce moment. Il est très concentré sur ce qu’il doit faire, très fort physi­que­ment. Il montre beau­coup de régu­la­rité sur toutes les surfaces. Gagner à Barcelone va lui donner beau­coup de confiance pour bien jouer ici, à Rome et surtout à Paris avec le public fran­çais. Je suis content pour la France. La France a besoin de joueurs comme Arthur. Voyons ce que l’avenir lui réserve, mais c’est certain qu’il faudra faire atten­tion à lui. »