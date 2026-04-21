De passage ce mardi à l’occasion de la journée des médias sur le Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a été interrogé sur le très belle forme d’Arthur Fils, récent vainqueur de l’ATP 500 de Barcelone et placé dans la même partie de tableau que lui dans la capitale espagnole.
Et le numéro 1 mondial a fait part de son enthousiame pour le tennis français tout en gardant un oeil de compétiteur.
« Il produit un tennis incroyable en ce moment. Il est très concentré sur ce qu’il doit faire, très fort physiquement. Il montre beaucoup de régularité sur toutes les surfaces. Gagner à Barcelone va lui donner beaucoup de confiance pour bien jouer ici, à Rome et surtout à Paris avec le public français. Je suis content pour la France. La France a besoin de joueurs comme Arthur. Voyons ce que l’avenir lui réserve, mais c’est certain qu’il faudra faire attention à lui. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 18:21