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Jannik Sinner n’ou­blie pas Arthur Fils : « Voyons ce que l’avenir lui réserve, mais c’est certain qu’il faudra faire atten­tion à lui »

Par
Thomas S
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De passage ce mardi à l’oc­ca­sion de la journée des médias sur le Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a été inter­rogé sur le très belle forme d’Arthur Fils, récent vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone et placé dans la même partie de tableau que lui dans la capi­tale espagnole.

Et le numéro 1 mondial a fait part de son enthou­siame pour le tennis fran­çais tout en gardant un oeil de compétiteur. 

« Il produit un tennis incroyable en ce moment. Il est très concentré sur ce qu’il doit faire, très fort physi­que­ment. Il montre beau­coup de régu­la­rité sur toutes les surfaces. Gagner à Barcelone va lui donner beau­coup de confiance pour bien jouer ici, à Rome et surtout à Paris avec le public fran­çais. Je suis content pour la France. La France a besoin de joueurs comme Arthur. Voyons ce que l’avenir lui réserve, mais c’est certain qu’il faudra faire atten­tion à lui. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 18:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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