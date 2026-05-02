En domi­nant le tennis comme il le fait, il est presque logique que Jannik Sinner puisse « subir » des situa­tions hostiles venant des tribunes. Trop gagner peut aussi créer des frus­tra­tions chez les fans qui attendent plus de spec­tacle, plus de temps de jeu.

¿Qué hace Jannik Sinner cuando el público anima más a su oponente ?



🗣 “Novak lo manejó muy, muy bien… Creo que fue el mejor. Yo no tengo una técnica defi­nida. Sinceramente, me alegra formar parte de un partido”.

pic.twitter.com/Jmm6g1cf6v — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 1, 2026

« Sur ce type de situa­tions, tout le monde est diffé­rent, Novak a toujours su gérer cela de façon très effi­cace, c’est sûre­ment le meilleur pour cela. Moi, je n’ai pas de tech­nique précise, je suis déjà suffi­sam­ment heureux d’être sur le court. Quelques fois le public n’est pas contre vous, il veut juste voir plus de tennis. Après, j’es­saye juste de rester tout le temps calme dans les moments chauds, cela ne veut pas dire que c’est la bonne méthode, c’est juste comme je suis. La foule peut vrai­ment vous pousser, je sais ce que cela repré­sente quand je suis par exemple en Italie, mais par exemple ici à Madrid même face à Rafael Nadal, le public a toujours été fair play. »