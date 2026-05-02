En dominant le tennis comme il le fait, il est presque logique que Jannik Sinner puisse « subir » des situations hostiles venant des tribunes. Trop gagner peut aussi créer des frustrations chez les fans qui attendent plus de spectacle, plus de temps de jeu.
¿Qué hace Jannik Sinner cuando el público anima más a su oponente ?— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 1, 2026
🗣 “Novak lo manejó muy, muy bien… Creo que fue el mejor. Yo no tengo una técnica definida. Sinceramente, me alegra formar parte de un partido”.
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« Sur ce type de situations, tout le monde est différent, Novak a toujours su gérer cela de façon très efficace, c’est sûrement le meilleur pour cela. Moi, je n’ai pas de technique précise, je suis déjà suffisamment heureux d’être sur le court. Quelques fois le public n’est pas contre vous, il veut juste voir plus de tennis. Après, j’essaye juste de rester tout le temps calme dans les moments chauds, cela ne veut pas dire que c’est la bonne méthode, c’est juste comme je suis. La foule peut vraiment vous pousser, je sais ce que cela représente quand je suis par exemple en Italie, mais par exemple ici à Madrid même face à Rafael Nadal, le public a toujours été fair play. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 10:43