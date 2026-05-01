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Jannik Sinner, opposé à Arthur Fils en demi‐finales : « Depuis deux mois et demi, je n’ai pas eu beau­coup de jours de repos… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Vainqueur des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et désor­mais qualifié pour les demi‐finales à Madrid, où il va affronter le Français Arthur Fils, Jannik Sinner reste sur 21 victoires consécutives. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué la fatigue accu­mulée ces dernières semaines. 

« J’ai beau­coup joué ces derniers mois. Cela fait deux mois et demi que je n’ai pas eu beau­coup de jours de repos, mais en même temps j’es­saie de me donner à fond pour voir ce que je peux atteindre. Ce ne sera jamais facile, je pense que je suis bien placé, mais en même temps il faut tout donner. J’ai encore beau­coup à améliorer. Chaque jour est diffé­rent, chaque jour on se sent diffé­rem­ment : parfois on a mal, parfois on est fatigué, nerveux, on ressent de la pres­sion… tout cela est normal. J’essaie de gérer ça de manière posi­tive et je m’efforce de bien manger. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 13:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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