Vainqueur des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et désor­mais qualifié pour les demi‐finales à Madrid, où il va affronter le Français Arthur Fils, Jannik Sinner reste sur 21 victoires consécutives.

Dans des propos relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué la fatigue accu­mulée ces dernières semaines.

« J’ai beau­coup joué ces derniers mois. Cela fait deux mois et demi que je n’ai pas eu beau­coup de jours de repos, mais en même temps j’es­saie de me donner à fond pour voir ce que je peux atteindre. Ce ne sera jamais facile, je pense que je suis bien placé, mais en même temps il faut tout donner. J’ai encore beau­coup à améliorer. Chaque jour est diffé­rent, chaque jour on se sent diffé­rem­ment : parfois on a mal, parfois on est fatigué, nerveux, on ressent de la pres­sion… tout cela est normal. J’essaie de gérer ça de manière posi­tive et je m’efforce de bien manger. »