Vainqueur des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et désormais qualifié pour les demi‐finales à Madrid, où il va affronter le Français Arthur Fils, Jannik Sinner reste sur 21 victoires consécutives.
Dans des propos relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué la fatigue accumulée ces dernières semaines.
« J’ai beaucoup joué ces derniers mois. Cela fait deux mois et demi que je n’ai pas eu beaucoup de jours de repos, mais en même temps j’essaie de me donner à fond pour voir ce que je peux atteindre. Ce ne sera jamais facile, je pense que je suis bien placé, mais en même temps il faut tout donner. J’ai encore beaucoup à améliorer. Chaque jour est différent, chaque jour on se sent différemment : parfois on a mal, parfois on est fatigué, nerveux, on ressent de la pression… tout cela est normal. J’essaie de gérer ça de manière positive et je m’efforce de bien manger. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 13:51