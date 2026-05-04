Pour remporter son cinquième Masters 1000 de suite, Jannik Sinner a totalement surclassé Alexander Zverev en finale à Madrid, et ainsi remporté une neuvième victoire consécutive face au numéro 3 mondial !
« Peut‐il mieux jouer ? Sinner a ridiculisé Zverev. 6–1 6–2 en 58 minutes de jeu. Son tennis est parfait. Il a même semblé s’amuser des premières balles de Sascha, pourtant redoutables pour le commun des mortels. Ça fait cinq Masters 1000 de suite. Ne lui manque que Rome et Roland‐Garros. Et Alcaraz n’est pas là », a réagi le journaliste Benoît Maylin, forcément impressionné par l’Italien, vainqueur de ses 23 derniers matchs !
Peut‐il mieux jouer ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 3, 2026
Sinner a ridiculisé Zverev.
6⁄1 6⁄2 en 58’
Son tennis est parfait.
Il a même semblé s’amuser des 1ères balles de Sasha, pourtant redoutables pour le commun des mortels.
Ça fait 5 M1000 de suite.
Ne lui manque que Rome et Roland.
Et Alcaraz n’est pas là. pic.twitter.com/G9CbApND0C
Jannik Sinner va maintenant se tourner vers Rome, où il visera le dernier Masters 1000 qui manque à son palmarès.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 09:20