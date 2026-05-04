Pour remporter son cinquième Masters 1000 de suite, Jannik Sinner a tota­le­ment surclassé Alexander Zverev en finale à Madrid, et ainsi remporté une neuvième victoire consé­cu­tive face au numéro 3 mondial !

« Peut‐il mieux jouer ? Sinner a ridi­cu­lisé Zverev. 6–1 6–2 en 58 minutes de jeu. Son tennis est parfait. Il a même semblé s’amuser des premières balles de Sascha, pour­tant redou­tables pour le commun des mortels. Ça fait cinq Masters 1000 de suite. Ne lui manque que Rome et Roland‐Garros. Et Alcaraz n’est pas là », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin, forcé­ment impres­sionné par l’Italien, vain­queur de ses 23 derniers matchs !

Peut‐il mieux jouer ?



Sinner a ridi­cu­lisé Zverev.



6⁄ 1 6⁄ 2 en 58’



Son tennis est parfait.

Il a même semblé s’amuser des 1ères balles de Sasha, pour­tant redou­tables pour le commun des mortels.



Ça fait 5 M1000 de suite.



Ne lui manque que Rome et Roland.

Et Alcaraz n’est pas là. pic.twitter.com/G9CbApND0C — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 3, 2026

Jannik Sinner va main­te­nant se tourner vers Rome, où il visera le dernier Masters 1000 qui manque à son palmarès.