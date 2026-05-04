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« Jannik Sinner peut‐il mieux jouer ? Il a ridi­cu­lisé Zverev et a même semblé s’amuser des premières balles de l’Allemand », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Pour remporter son cinquième Masters 1000 de suite, Jannik Sinner a tota­le­ment surclassé Alexander Zverev en finale à Madrid, et ainsi remporté une neuvième victoire consé­cu­tive face au numéro 3 mondial ! 

« Peut‐il mieux jouer ? Sinner a ridi­cu­lisé Zverev. 6–1 6–2 en 58 minutes de jeu. Son tennis est parfait. Il a même semblé s’amuser des premières balles de Sascha, pour­tant redou­tables pour le commun des mortels. Ça fait cinq Masters 1000 de suite. Ne lui manque que Rome et Roland‐Garros. Et Alcaraz n’est pas là », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin, forcé­ment impres­sionné par l’Italien, vain­queur de ses 23 derniers matchs ! 

Jannik Sinner va main­te­nant se tourner vers Rome, où il visera le dernier Masters 1000 qui manque à son palmarès. 

Publié le lundi 4 mai 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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