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Jannik Sinner refroidit Arthur Fils !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 12/04/2026 - Finale Alcaraz Sinner -

Mais où va s’ar­rêter Jannik Sinner ? 

En demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial a dominé l’autre joueur en forme du moment, Arthur Fils, qui restait sur neuf victoires consé­cu­tives après son titre à Barcelone : 6–2, 6–4, en 1h27 de jeu. 

Le Français regret­tera sans doute son faible pour­cen­tage de première balle (39% dans le premier set) et ses 24 fautes directes.

Intraitable dans le premier set, Sinner s’est encore montré « écoeu­rant » dans les moments impor­tants au cours de la seconde manche.

Le joueur de 24 ans a désor­mais atteint la finale de tous les Masters 1000. Il enchaîne une 27e victoire consé­cu­tive dans cette caté­gorie de tournoi en ayant concédé seule­ment deux petits sets sur cette série (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et donc Madrid). 

Injouable.

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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