Mais où va s’arrêter Jannik Sinner ?
En demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial a dominé l’autre joueur en forme du moment, Arthur Fils, qui restait sur neuf victoires consécutives après son titre à Barcelone : 6–2, 6–4, en 1h27 de jeu.
Le Français regrettera sans doute son faible pourcentage de première balle (39% dans le premier set) et ses 24 fautes directes.
Intraitable dans le premier set, Sinner s’est encore montré « écoeurant » dans les moments importants au cours de la seconde manche.
Le joueur de 24 ans a désormais atteint la finale de tous les Masters 1000. Il enchaîne une 27e victoire consécutive dans cette catégorie de tournoi en ayant concédé seulement deux petits sets sur cette série (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et donc Madrid).
OTHERWORDLY. 👽🌎— Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026
World No. 1 @janniksin plays an *incredible* match to make a FIFTH (!) Masters 1000 final in‐a‐row#MMOpen pic.twitter.com/KjmTWu1pwR
Injouable.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 17:41