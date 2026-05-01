Mais où va s’ar­rêter Jannik Sinner ?

En demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial a dominé l’autre joueur en forme du moment, Arthur Fils, qui restait sur neuf victoires consé­cu­tives après son titre à Barcelone : 6–2, 6–4, en 1h27 de jeu.

Le Français regret­tera sans doute son faible pour­cen­tage de première balle (39% dans le premier set) et ses 24 fautes directes.

Intraitable dans le premier set, Sinner s’est encore montré « écoeu­rant » dans les moments impor­tants au cours de la seconde manche.

Le joueur de 24 ans a désor­mais atteint la finale de tous les Masters 1000. Il enchaîne une 27e victoire consé­cu­tive dans cette caté­gorie de tournoi en ayant concédé seule­ment deux petits sets sur cette série (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et donc Madrid).

OTHERWORDLY. 👽🌎



World No. 1 @janniksin plays an *incre­dible* match to make a FIFTH (!) Masters 1000 final in‐a‐row#MMOpen pic.twitter.com/KjmTWu1pwR — Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026

Injouable.