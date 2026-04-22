S’il a regretté pour le tournoi les forfaits de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Jannik Sinner a expliqué dans des propos relayés par Ubitennis, à Madrid, pour­quoi l’ab­sence de son rival espa­gnol ne chan­geait pas vrai­ment la donne pour lui… Du moins jusqu’en finale.

« C’est vrai­ment dur pour le tournoi, car Carlos n’a pas joué l’année dernière non plus. Deux fois de suite, c’est diffi­cile. Et Novak n’est pas là non plus, c’est diffi­cile à avaler pour le tournoi. C’est toujours diffé­rent quand Carlos et Novak ne sont pas dans le tableau. Je dirais que c’est vrai­ment unique, car nous avons partagé beau­coup de tour­nois depuis l’année dernière. Mais je le répète, dans mon esprit, je sais que si je veux affronter Carlos, ce n’est qu’en finale. Et le chemin vers la finale est toujours très long, puis en finale, tout peut arriver. Mais en même temps, je pense et j’avance jour après jour. J’ai des défis diffi­ciles devant moi, à commencer par le premier contre un qualifié qui a déjà disputé quelques matchs ici, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on verra, je suis heureux d’être ici et j’essaie de comprendre comment jouer sur la surface de Madrid ».