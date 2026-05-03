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Jannik Sinner, toujours aussi épatant : « Je préfère aller cher­cher le point et rater une balle plutôt que d’at­tendre l’er­reur de l’ad­ver­saire, j’ai toujours été comme ça »

Par
Thomas S
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Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 29/04/2026 - -

Attaquant de fond de court depuis ses débuts sur le circuit, Jannik Sinner n’a jamais dévié de sa philo­so­phie, quitte à parfois commettre des erreurs à des moments importants. 

Pour l’Italien et actuel numéro 1 mondial, le tennis se résume à une prise de risque, une capa­cité à rester maître de son destin. Une atti­tude qui lui a plutôt bien réussi jusqu’à main­te­nant. (Extrait de sa confé­rence de presse).

Qu’est-ce qui vous passe par la tête lors des balles de break et des points déci­sifs ? Les abordez‐vous comme n’importe quel autre moment ?
J’adore jouer ces points en suivant mon instinct, mes sensa­tions. Ce que je ressens à ce moment‐là, je vais le cher­cher. Il n’y a pas vrai­ment de recette miracle. Je préfère aller cher­cher le point et rater une balle plutôt que d’at­tendre l’er­reur de l’ad­ver­saire, j’ai toujours été comme ça. On ne peut pas toujours jouer de cette manière, ça dépend aussi de comment on se sent, mais c’est comme ça que je le vois.

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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