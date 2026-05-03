Attaquant de fond de court depuis ses débuts sur le circuit, Jannik Sinner n’a jamais dévié de sa philosophie, quitte à parfois commettre des erreurs à des moments importants.
Pour l’Italien et actuel numéro 1 mondial, le tennis se résume à une prise de risque, une capacité à rester maître de son destin. Une attitude qui lui a plutôt bien réussi jusqu’à maintenant. (Extrait de sa conférence de presse).
Qu’est-ce qui vous passe par la tête lors des balles de break et des points décisifs ? Les abordez‐vous comme n’importe quel autre moment ?
J’adore jouer ces points en suivant mon instinct, mes sensations. Ce que je ressens à ce moment‐là, je vais le chercher. Il n’y a pas vraiment de recette miracle. Je préfère aller chercher le point et rater une balle plutôt que d’attendre l’erreur de l’adversaire, j’ai toujours été comme ça. On ne peut pas toujours jouer de cette manière, ça dépend aussi de comment on se sent, mais c’est comme ça que je le vois.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 14:14