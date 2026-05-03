Attaquant de fond de court depuis ses débuts sur le circuit, Jannik Sinner n’a jamais dévié de sa philo­so­phie, quitte à parfois commettre des erreurs à des moments importants.

Pour l’Italien et actuel numéro 1 mondial, le tennis se résume à une prise de risque, une capa­cité à rester maître de son destin. Une atti­tude qui lui a plutôt bien réussi jusqu’à main­te­nant. (Extrait de sa confé­rence de presse).

Qu’est-ce qui vous passe par la tête lors des balles de break et des points déci­sifs ? Les abordez‐vous comme n’importe quel autre moment ?

J’adore jouer ces points en suivant mon instinct, mes sensa­tions. Ce que je ressens à ce moment‐là, je vais le cher­cher. Il n’y a pas vrai­ment de recette miracle. Je préfère aller cher­cher le point et rater une balle plutôt que d’at­tendre l’er­reur de l’ad­ver­saire, j’ai toujours été comme ça. On ne peut pas toujours jouer de cette manière, ça dépend aussi de comment on se sent, mais c’est comme ça que je le vois.