Comment ne pas être conquis par ce qu’est en train de réaliser Arthur Fils depuis le début de saison et son retour de blessure ?
Désormais coaché par Goran Ivanisevic et récent vainqueur de l’ATP 500 de Barcelone, le Français est en quarts de finale sur le Masters 1000 de Madrid où il retrouvera Jiri Lehecka, son bourreau en demi‐finales à Miami.
Mais au‐delà des résultats, c’est le niveau de jeu et l’attitude d’Arthur qui impressionne les observateurs, dont notre confrère, Benoît Maylin qui, comme il le reconnaît lui‐même, s’enflamme peut‐être un peu…
🇫🇷 Je sais, je m’enflamme.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 28, 2026
Mais comment ne pas être bluffé parce ce que fait Arthur Fils.
Je veux continuer à croire que ce garçon est un champion dans l’âme.
Une pépite que je mets au‐dessus des Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, et autres.
Je m’enflamme.
1⁄2 contre Lehecka ✊
« Je sais, je m’enflamme. Mais comment ne pas être bluffé parce ce que fait Arthur Fils. Je veux continuer à croire que ce garçon est un champion dans l’âme. Une pépite que je mets au‐dessus des Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, et autres. Je m’enflamme. 1⁄2 contre Lehecka. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 16:55