Comment ne pas être conquis par ce qu’est en train de réaliser Arthur Fils depuis le début de saison et son retour de blessure ?

Désormais coaché par Goran Ivanisevic et récent vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone, le Français est en quarts de finale sur le Masters 1000 de Madrid où il retrou­vera Jiri Lehecka, son bour­reau en demi‐finales à Miami.

Mais au‐delà des résul­tats, c’est le niveau de jeu et l’at­ti­tude d’Arthur qui impres­sionne les obser­va­teurs, dont notre confrère, Benoît Maylin qui, comme il le recon­naît lui‐même, s’en­flamme peut‐être un peu…

🇫🇷 Je sais, je m’enflamme.

Mais comment ne pas être bluffé parce ce que fait Arthur Fils.

Je veux conti­nuer à croire que ce garçon est un cham­pion dans l’âme.

Une pépite que je mets au‐dessus des Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, et autres.

Je m’enflamme.



1⁄ 2 contre Lehecka ✊ — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 28, 2026

« Je sais, je m’enflamme. Mais comment ne pas être bluffé parce ce que fait Arthur Fils. Je veux conti­nuer à croire que ce garçon est un cham­pion dans l’âme. Une pépite que je mets au‐dessus des Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, et autres. Je m’enflamme. 1⁄ 2 contre Lehecka. »