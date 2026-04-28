Accueil ATP ATP - Madrid

« Je m’en­flamme mais Arthur Fils est une pépite que je mets au‐dessus des Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, et autres », lâche Benoît Maylin

Par
Thomas S
-
147

Comment ne pas être conquis par ce qu’est en train de réaliser Arthur Fils depuis le début de saison et son retour de blessure ?

Désormais coaché par Goran Ivanisevic et récent vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone, le Français est en quarts de finale sur le Masters 1000 de Madrid où il retrou­vera Jiri Lehecka, son bour­reau en demi‐finales à Miami. 

Mais au‐delà des résul­tats, c’est le niveau de jeu et l’at­ti­tude d’Arthur qui impres­sionne les obser­va­teurs, dont notre confrère, Benoît Maylin qui, comme il le recon­naît lui‐même, s’en­flamme peut‐être un peu…

« Je sais, je m’enflamme. Mais comment ne pas être bluffé parce ce que fait Arthur Fils. Je veux conti­nuer à croire que ce garçon est un cham­pion dans l’âme. Une pépite que je mets au‐dessus des Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, et autres. Je m’enflamme. 12 contre Lehecka. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥