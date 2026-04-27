La fin du match 100 % français entre Ugo Humbert (34e mondial) et Terence Atmane (47e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid pourrait avoir des conséquences.
Alors qu’il menait 5–2 dans le tie‐break de la deuxième manche, avec l’occasion de recoller à un set partout, Humbert avait totalement craqué. Face à un Atmane perclus de crampes, il avait laissé filer cinq points consécutifs dans le jeu décisif, avant de s’incliner en deux manches (7−6 [3], 7–6 [5]).
Quelques minutes plus tôt, Humbert s’était pourtant montré fair‐play, venant s’enquérir de l’état de son compatriote, au sol et en proie à la douleur, allant même jusqu’à lui apporter une chaise. Mais au moment de la poignée de main, le ton était tout autre : le Français avait salué son adversaire avec une froideur évidente.
Dans la foulée, son entraîneur Jérémy Chardy avait vivement contesté l’arbitrage d’Alexandre Robein, lui reprochant de ne pas avoir sanctionné Atmane pour dépassement de temps. Selon L’Equipe, la tension était montée d’un cran aux abords du court après la rencontre. « Tu devrais avoir honte de toi », aurait lancé Chardy, furieux, en direction de l’arbitre.
Toujours selon le quotidien national français, l’ATP a décidé d’ouvrir une enquête à la suite de cet incident, qui pourrait mener à une sanction à l’encontre de Chardy. « Ça ne va sans doute pas en rester là », glissait un officiel à L’Equipe samedi au moment des faits.
A suivre…
Publié le lundi 27 avril 2026 à 11:35