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Jérémy Chardy, coach d’Ugo Humbert, risque une sanc­tion : « Ça ne va sans doute pas en rester là »

Par
Baptiste Mulatier
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La fin du match 100 % fran­çais entre Ugo Humbert (34e mondial) et Terence Atmane (47e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid pour­rait avoir des conséquences. 

Alors qu’il menait 5–2 dans le tie‐break de la deuxième manche, avec l’occasion de recoller à un set partout, Humbert avait tota­le­ment craqué. Face à un Atmane perclus de crampes, il avait laissé filer cinq points consé­cu­tifs dans le jeu décisif, avant de s’incliner en deux manches (7−6 [3], 7–6 [5]).

Quelques minutes plus tôt, Humbert s’était pour­tant montré fair‐play, venant s’enquérir de l’état de son compa­triote, au sol et en proie à la douleur, allant même jusqu’à lui apporter une chaise. Mais au moment de la poignée de main, le ton était tout autre : le Français avait salué son adver­saire avec une froi­deur évidente.

Dans la foulée, son entraî­neur Jérémy Chardy avait vive­ment contesté l’arbitrage d’Alexandre Robein, lui repro­chant de ne pas avoir sanc­tionné Atmane pour dépas­se­ment de temps. Selon L’Equipe, la tension était montée d’un cran aux abords du court après la rencontre. « Tu devrais avoir honte de toi », aurait lancé Chardy, furieux, en direc­tion de l’arbitre.

Toujours selon le quoti­dien national fran­çais, l’ATP a décidé d’ou­vrir une enquête à la suite de cet inci­dent, qui pour­rait mener à une sanc­tion à l’en­contre de Chardy. « Ça ne va sans doute pas en rester là », glis­sait un offi­ciel à L’Equipe samedi au moment des faits. 

A suivre…

Publié le lundi 27 avril 2026 à 11:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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