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Jim Courier se paie Stefanos Tsitsipas : « Il n’a pas compris que le jeu progresse et qu’il est dépassé »

Par
Thomas S
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Malgré sa belle victoire face à Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas n’a pas échappé aux critiques. 

En chute libre au clas­se­ment depuis des mois (80e mondial cette semaine) à cause d’un niveau de jeu de plus en plus défaillant, le Grec a été repris de volée par Jim Courier, sur le plateau de Tennis Channel.

L’ancien numéro 1 mondial et actuel consul­tant a en effet fustigé l’in­ca­pa­cité de Tsitsipas à s’adapter à l’évo­lu­tion du jeu. 

« Depuis long­temps, ses faiblesses dans le jeu persistent. Son slice en revers est insuf­fi­sant. Son retour en revers est insuf­fi­sant. Son inca­pa­cité, sur d’autres surfaces, à comprendre qu’il doit se placer plus en retrait sur les retours de deuxième service pour frapper davan­tage de coups droits, est un échec. Il n’a pas compris que le jeu progresse et qu’il est dépassé. Il doit conti­nuer à s’améliorer sur des points qui, de mon point de vue, ne devraient pas être si diffi­ciles à corriger. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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