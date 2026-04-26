Malgré sa belle victoire face à Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas n’a pas échappé aux critiques.

En chute libre au clas­se­ment depuis des mois (80e mondial cette semaine) à cause d’un niveau de jeu de plus en plus défaillant, le Grec a été repris de volée par Jim Courier, sur le plateau de Tennis Channel.

L’ancien numéro 1 mondial et actuel consul­tant a en effet fustigé l’in­ca­pa­cité de Tsitsipas à s’adapter à l’évo­lu­tion du jeu.

« Depuis long­temps, ses faiblesses dans le jeu persistent. Son slice en revers est insuf­fi­sant. Son retour en revers est insuf­fi­sant. Son inca­pa­cité, sur d’autres surfaces, à comprendre qu’il doit se placer plus en retrait sur les retours de deuxième service pour frapper davan­tage de coups droits, est un échec. Il n’a pas compris que le jeu progresse et qu’il est dépassé. Il doit conti­nuer à s’améliorer sur des points qui, de mon point de vue, ne devraient pas être si diffi­ciles à corriger. »