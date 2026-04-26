Malgré sa belle victoire face à Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Stefanos Tsitsipas n’a pas échappé aux critiques.
En chute libre au classement depuis des mois (80e mondial cette semaine) à cause d’un niveau de jeu de plus en plus défaillant, le Grec a été repris de volée par Jim Courier, sur le plateau de Tennis Channel.
L’ancien numéro 1 mondial et actuel consultant a en effet fustigé l’incapacité de Tsitsipas à s’adapter à l’évolution du jeu.
« Depuis longtemps, ses faiblesses dans le jeu persistent. Son slice en revers est insuffisant. Son retour en revers est insuffisant. Son incapacité, sur d’autres surfaces, à comprendre qu’il doit se placer plus en retrait sur les retours de deuxième service pour frapper davantage de coups droits, est un échec. Il n’a pas compris que le jeu progresse et qu’il est dépassé. Il doit continuer à s’améliorer sur des points qui, de mon point de vue, ne devraient pas être si difficiles à corriger. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 14:44