Certains observateurs imaginent João Fonseca capable de rivaliser, à terme, avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. D’autres, en revanche, pointent déjà certaines limites, notamment dans ses déplacements et sa condition physique.
Le débat a même pris une tournure plus virulente sur les réseaux sociaux, où certains fans n’ont pas hésité à critiquer son poids. Une dérive que le journaliste José Moron a tenu à dénoncer, en prenant l’exemple de Stanislas Wawrinka.
« Wawrinka a passé toute sa carrière à se faire traiter de gros, alors qu’en réalité, il était comme ça (photo ci‐dessous). C’est clair que Joao est loin d’être aussi sec, mais il n’est pas gros. Il n’a que 19 ans. Il a encore beaucoup de travail à faire sur son physique ; même s’il n’a pas une génétique très avantageuse à cet égard, il va s’améliorer avec le temps. Mais je suis surpris par le nombre de personnes qui le traitent de gros dans les commentaires sous le tweet ci‐dessous. Ça me sidère », a réagi le rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.
Wawrinka se tiró toda su carrera recibiendo comentarios de que estaba gordo, cuando en realidad estaba así.— José Morón (@jmgmoron) April 27, 2026
Obvio que Joao está lejos de estar así de seco, pero gordo no está. Tiene solo 19 años. Tiene mucho por trabajar en su cuerpo, sin tener una genética muy agraciada en ese… https://t.co/s1ngDTsg45 pic.twitter.com/xmoeC1D5gW
A noter que le grand espoir brésilien s’est incliné au troisième tour du Masters 1000 de Madrid par la nouvelle pépite du tennis espagnol, Rafael Jodar, né la même année que lui (2006) : 7–6(4), 4–6, 6–1.
Publié le lundi 27 avril 2026 à 12:06