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« Joao Fonseca est loin d’être sec, mais il n’est pas gros. Stan Wawrinka a passé toute sa carrière à rece­voir ce type de commen­taires », dénonce José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Certains obser­va­teurs imaginent João Fonseca capable de riva­liser, à terme, avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. D’autres, en revanche, pointent déjà certaines limites, notam­ment dans ses dépla­ce­ments et sa condi­tion physique.

Le débat a même pris une tour­nure plus viru­lente sur les réseaux sociaux, où certains fans n’ont pas hésité à criti­quer son poids. Une dérive que le jour­na­liste José Moron a tenu à dénoncer, en prenant l’exemple de Stanislas Wawrinka.

« Wawrinka a passé toute sa carrière à se faire traiter de gros, alors qu’en réalité, il était comme ça (photo ci‐dessous). C’est clair que Joao est loin d’être aussi sec, mais il n’est pas gros. Il n’a que 19 ans. Il a encore beau­coup de travail à faire sur son physique ; même s’il n’a pas une géné­tique très avan­ta­geuse à cet égard, il va s’amé­liorer avec le temps. Mais je suis surpris par le nombre de personnes qui le traitent de gros dans les commen­taires sous le tweet ci‐dessous. Ça me sidère », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X. 

A noter que le grand espoir brési­lien s’est incliné au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid par la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, né la même année que lui (2006) : 7–6(4), 4–6, 6–1.

Publié le lundi 27 avril 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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