Certains obser­va­teurs imaginent João Fonseca capable de riva­liser, à terme, avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. D’autres, en revanche, pointent déjà certaines limites, notam­ment dans ses dépla­ce­ments et sa condi­tion physique.

Le débat a même pris une tour­nure plus viru­lente sur les réseaux sociaux, où certains fans n’ont pas hésité à criti­quer son poids. Une dérive que le jour­na­liste José Moron a tenu à dénoncer, en prenant l’exemple de Stanislas Wawrinka.

« Wawrinka a passé toute sa carrière à se faire traiter de gros, alors qu’en réalité, il était comme ça (photo ci‐dessous). C’est clair que Joao est loin d’être aussi sec, mais il n’est pas gros. Il n’a que 19 ans. Il a encore beau­coup de travail à faire sur son physique ; même s’il n’a pas une géné­tique très avan­ta­geuse à cet égard, il va s’amé­liorer avec le temps. Mais je suis surpris par le nombre de personnes qui le traitent de gros dans les commen­taires sous le tweet ci‐dessous. Ça me sidère », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.

Wawrinka se tiró toda su carrera reci­biendo comen­ta­rios de que estaba gordo, cuando en realidad estaba así.



Obvio que Joao está lejos de estar así de seco, pero gordo no está. Tiene solo 19 años. Tiene mucho por trabajar en su cuerpo, sin tener una gené­tica muy agra­ciada en ese… https://t.co/s1ngDTsg45 pic.twitter.com/xmoeC1D5gW — José Morón (@jmgmoron) April 27, 2026

A noter que le grand espoir brési­lien s’est incliné au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid par la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, né la même année que lui (2006) : 7–6(4), 4–6, 6–1.