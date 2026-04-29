Quart de fina­liste à Madrid, Rafael Jodar impres­sionne le monde du tennis, les fans et tous les spécia­listes de la petite balle jaune. Il faut dire que son ascen­sion est vrai­ment fulgu­rante. Sans parler de test, son duel face à Sinner est un moment très attendu.

Pour lui, ce n’est qu’une étape comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je vais y aller étape par étape ; il reste encore beau­coup de chemin à parcourir avant même d’y penser. Je sais que si je joue bien, avec un bon état d’esprit et un bon tennis, j’aurai peut‐être les chances de gagner. Je dois conti­nuer à faire les choses parfai­te­ment, comme je l’ai fait jusqu’à présent, en me concen­trant davan­tage sur mon propre jeu que sur celui de mon adver­saire. Jannik est un excellent joueur, ça se voit à chaque match. Il est toujours très concentré, avec un mental d’acier. Ça l’aide énor­mé­ment pendant les matchs. Évidemment, il a un excellent coup droit et un excellent revers. C’est un grand joueur. Si je veux bien jouer, je devrai me donner à fond »