Quart de finaliste à Madrid, Rafael Jodar impressionne le monde du tennis, les fans et tous les spécialistes de la petite balle jaune. Il faut dire que son ascension est vraiment fulgurante. Sans parler de test, son duel face à Sinner est un moment très attendu.
Pour lui, ce n’est qu’une étape comme il l’a expliqué en conférence de presse.
« Je vais y aller étape par étape ; il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant même d’y penser. Je sais que si je joue bien, avec un bon état d’esprit et un bon tennis, j’aurai peut‐être les chances de gagner. Je dois continuer à faire les choses parfaitement, comme je l’ai fait jusqu’à présent, en me concentrant davantage sur mon propre jeu que sur celui de mon adversaire. Jannik est un excellent joueur, ça se voit à chaque match. Il est toujours très concentré, avec un mental d’acier. Ça l’aide énormément pendant les matchs. Évidemment, il a un excellent coup droit et un excellent revers. C’est un grand joueur. Si je veux bien jouer, je devrai me donner à fond »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 08:12