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Jodar prévient : « Mon équipe a toujours été mon père et moi, et pour l’ins­tant, nous n’al­lons pas changer car cela fonc­tionne bien, donc je ne vois pas de raison de changer, tout restera pareil ».

Par
Jean Muller
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47
Australian Open - Melbourne - 20�12025

On l’a déjà vu par le passé quand un joueur ou une joueuse explose, souvent on cherche à modi­fier ce qui fonc­tionne. Les agents jouent alors un rôle fonda­mental et proposent des options qui ne sont pas toujours très efficaces.

Rafael Jodar sait tout ça, et il a donc préféré mettre les points sur les I pour éviter des rumeur ou fragi­liser son « team » 

« Mon équipe a toujours été mon père et moi, et pour l’ins­tant, nous n’al­lons pas changer car cela fonc­tionne bien, donc je ne vois pas de raison de changer, tout restera pareil ».

Voila qui est clair et précis. On ne change pas une équipe qui gagne et pour l’ins­tant on ne peut pas dire que Jodar ne gagne pas.

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 11:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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