On l’a déjà vu par le passé quand un joueur ou une joueuse explose, souvent on cherche à modifier ce qui fonctionne. Les agents jouent alors un rôle fondamental et proposent des options qui ne sont pas toujours très efficaces.
Rafael Jodar sait tout ça, et il a donc préféré mettre les points sur les I pour éviter des rumeur ou fragiliser son « team »
« Mon équipe a toujours été mon père et moi, et pour l’instant, nous n’allons pas changer car cela fonctionne bien, donc je ne vois pas de raison de changer, tout restera pareil ».
Voila qui est clair et précis. On ne change pas une équipe qui gagne et pour l’instant on ne peut pas dire que Jodar ne gagne pas.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 11:53