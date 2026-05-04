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Julien Varlet : « Jannik Sinner, c’est un Djokovic 3.0. Ce qu’il propose, c’est Novak, dans ses années folles, en encore mieux »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 29/04/2026 - -

Grâce à son neuvième succès de suite contre Alexander Zverev (6−2, 6–1), Jannik Sinner a remporté à Madrid son cinquième Masters 1000 de suite et sa 23e victoire consécutive. 

Interrogé par L’Equipe pour commenter cette nouvelle démons­tra­tion de l’Italien, l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet a parlé de l’ac­tuel numéro 1 mondial comme une version amélioré de Novak Djokovic. 

« Sinner, c’est un Djokovic 3.0, qui a fait évoluer son jeu. Pour moi, qui suis ancien joueur et entraî­neur, c’est fabu­leux ce qu’il propose. Certes, il n’a pas tout le temps le sourire, il ne fait pas des coups entre les jambes, mais ce qu’il propose dans sa rigueur, dans sa régu­la­rité, c’est gran­diose. Mais bon, il y a des gens qui vont dire ‘Ouais, il ne fait pas lever les foules’. En atten­dant, ce qu’il propose, c’est Djokovic, dans ses années folles, en encore mieux. Cette capa­cité mentale à tenir tout le temps et ne laisser que des miettes à l’ad­ver­saire, je trouve ça dingue. J’avoue que je préfère voir jouer Alcaraz, parce que c’est plus créatif, mais en tant que coach‐enseignant, cette faculté de verrouiller menta­le­ment, je trouve ça épatant. Le mec, depuis deux ans, il nous propose quelque chose de dingue. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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