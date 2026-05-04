Grâce à son neuvième succès de suite contre Alexander Zverev (6−2, 6–1), Jannik Sinner a remporté à Madrid son cinquième Masters 1000 de suite et sa 23e victoire consécutive.

Interrogé par L’Equipe pour commenter cette nouvelle démons­tra­tion de l’Italien, l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet a parlé de l’ac­tuel numéro 1 mondial comme une version amélioré de Novak Djokovic.

« Sinner, c’est un Djokovic 3.0, qui a fait évoluer son jeu. Pour moi, qui suis ancien joueur et entraî­neur, c’est fabu­leux ce qu’il propose. Certes, il n’a pas tout le temps le sourire, il ne fait pas des coups entre les jambes, mais ce qu’il propose dans sa rigueur, dans sa régu­la­rité, c’est gran­diose. Mais bon, il y a des gens qui vont dire ‘Ouais, il ne fait pas lever les foules’. En atten­dant, ce qu’il propose, c’est Djokovic, dans ses années folles, en encore mieux. Cette capa­cité mentale à tenir tout le temps et ne laisser que des miettes à l’ad­ver­saire, je trouve ça dingue. J’avoue que je préfère voir jouer Alcaraz, parce que c’est plus créatif, mais en tant que coach‐enseignant, cette faculté de verrouiller menta­le­ment, je trouve ça épatant. Le mec, depuis deux ans, il nous propose quelque chose de dingue. »