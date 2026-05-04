Grâce à son neuvième succès de suite contre Alexander Zverev (6−2, 6–1), Jannik Sinner a remporté à Madrid son cinquième Masters 1000 de suite et sa 23e victoire consécutive.
Interrogé par L’Equipe pour commenter cette nouvelle démonstration de l’Italien, l’ancien joueur français Julien Varlet a parlé de l’actuel numéro 1 mondial comme une version amélioré de Novak Djokovic.
« Sinner, c’est un Djokovic 3.0, qui a fait évoluer son jeu. Pour moi, qui suis ancien joueur et entraîneur, c’est fabuleux ce qu’il propose. Certes, il n’a pas tout le temps le sourire, il ne fait pas des coups entre les jambes, mais ce qu’il propose dans sa rigueur, dans sa régularité, c’est grandiose. Mais bon, il y a des gens qui vont dire ‘Ouais, il ne fait pas lever les foules’. En attendant, ce qu’il propose, c’est Djokovic, dans ses années folles, en encore mieux. Cette capacité mentale à tenir tout le temps et ne laisser que des miettes à l’adversaire, je trouve ça dingue. J’avoue que je préfère voir jouer Alcaraz, parce que c’est plus créatif, mais en tant que coach‐enseignant, cette faculté de verrouiller mentalement, je trouve ça épatant. Le mec, depuis deux ans, il nous propose quelque chose de dingue. »
Publié le lundi 4 mai 2026 à 10:28