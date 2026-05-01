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Julien Varlet sur Arthur Fils : « Je ne sais pas si c’est de l’ar­ro­gance, mais il en faut sans doute un peu pour aller cher­cher les meilleurs »

Par
Baptiste Mulatier
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La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu à Madrid, où Arthur Fils, vain­queur de ses 9 derniers matchs, va défier Jannik Sinner, sur une série de 26 victoires consé­cu­tives en Masters 1000. 

Interrogé par L’Equipe, l’ancien joueur fran­çais Julien Varlet a tenu à saluer la menta­lité de son jeune compatriote :

« Certains vont dire qu’il a le cigare, mais il ne faut pas avoir honte d’être ambi­tieux. Il est conscient de ses qualités, il se dit qu’il peut aller le cher­cher. Si tu veux battre Sinner, il faut le dire et faire les choses pour. J’aime son état d’es­prit. Il monte sur la table. Je ne sais pas si c’est de l’ar­ro­gance, mais il en faut sans doute un peu pour aller cher­cher les meilleurs. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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