La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu à Madrid, où Arthur Fils, vainqueur de ses 9 derniers matchs, va défier Jannik Sinner, sur une série de 26 victoires consécutives en Masters 1000.
Interrogé par L’Equipe, l’ancien joueur français Julien Varlet a tenu à saluer la mentalité de son jeune compatriote :
« Certains vont dire qu’il a le cigare, mais il ne faut pas avoir honte d’être ambitieux. Il est conscient de ses qualités, il se dit qu’il peut aller le chercher. Si tu veux battre Sinner, il faut le dire et faire les choses pour. J’aime son état d’esprit. Il monte sur la table. Je ne sais pas si c’est de l’arrogance, mais il en faut sans doute un peu pour aller chercher les meilleurs. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 15:50