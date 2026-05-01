La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu à Madrid, où Arthur Fils, vain­queur de ses 9 derniers matchs, va défier Jannik Sinner, sur une série de 26 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.

Interrogé par L’Equipe, l’ancien joueur fran­çais Julien Varlet a tenu à saluer la menta­lité de son jeune compatriote :

« Certains vont dire qu’il a le cigare, mais il ne faut pas avoir honte d’être ambi­tieux. Il est conscient de ses qualités, il se dit qu’il peut aller le cher­cher. Si tu veux battre Sinner, il faut le dire et faire les choses pour. J’aime son état d’es­prit. Il monte sur la table. Je ne sais pas si c’est de l’ar­ro­gance, mais il en faut sans doute un peu pour aller cher­cher les meilleurs. »