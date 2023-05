Demi‐finaliste surprise de l’Open d’Australie 2021 (battu par Novak Djokovic), Aslan Karatsev a obtenu quelques autres résul­tats inté­res­sants par la suite mais a surtout perdu beau­coup de points ces derniers mois. Retombé à la 121e place mondiale, il réalise un nouveau très gros coup à l’oc­ca­sion de ce Masters 1000 de Madrid. Sorti des quali­fi­ca­tions, il va défier le Chinois le Zhizhen Zhang en quarts de finale après avoir notam­ment battu son compa­triote Daniil Medvedev mardi.

Le taiseux Karatsev se confie sur la période diffi­cile qu’il a traversé avant de retrouver cette confiance indis­pen­sable pour déployer son jeu si agressif.

« J’ai eu des problèmes person­nels que je ne souhaite pas évoquer publi­que­ment mais quand vous trim­ballez ce genre de soucis sur le court, diffi­cile d’y être concentré… Une fois que tout a été réglé, j’ai pu me relaxer davan­tage, m’en­traîner mieux, matcher mieux. En fin d’année dernière, je me suis remis à travailler avec mon ancien coach, celui avec lequel j’avais atteint les demies de l’Open d’Australie. J’aime le process, je prends davan­tage de plaisir. À Melbourne, en 2021, je dépen­sais telle­ment d’énergie ! J’étais à 200 % à chaque match. C’était hyper chouette, bien sûr, mais ça a pris du temps pour digérer. Avec l’ex­pé­rience, je me relâche, je sais mieux ce que j’ai à faire, j’ai les idées claires. À 29 ans, je ne sais pas combien d’an­nées il me reste, mais je compte bien en profiter », a expliqué le Russe dans des propos rapportés par L’Equipe.