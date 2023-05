121ème ce lundi, Aslan Karastev a du repasser par la case chal­lenger avant de se refaire la « cerise » sur cet Open de Madrid. Cette expé­rience lui a visi­ble­ment fait du bien et il en parle avec bonheur.

« Franchement, revenir en chal­lenger cela a été génial. Une belle expé­rience. A un moment quand on est à la recherche de confiance et de résultat, il faut surtout jouer. Et sur le circuit chal­lenger, quelques fois il faut bien avouer que c’est comme sur certains ATP250. Donc je m’y suis senti bien même si je n’ai pas eu forcé­ment des bons résul­tats. Après ce passage, je me sentais bien à Munich avant d’ar­river ici en qualifications »