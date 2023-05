Interrogé sur le court à l’issue de sa très belle victoire face à son compa­triote et ami Andrey Rublev, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Karen Khachanov, toujours engagé dans le tournoi de double aux côté de Rublev, n’a pas pu s’empêcher de faire une petite blague à propos de cette association.

« J’espère que Andrey voudra encore jouer avec moi en double (rires). Peut‐être qu’il aura un peu plus de mal à digérer. C’est ce qui s’est passé à Monte‐Carlo. La veille du double, nous avons perdu un match très serré et le lende­main, il m’a battu. C’est vrai que c’est un peu dommage de s’af­fronter aussi tôt dans le tournoi mais à la fin de la journée, on passe à autre chose. La vie continue. Il se débrouille bien cette année, je me débrouille bien, je suis heureux », a déclaré l’ac­tuel 12e joueur mondial qui affron­tera le vain­queur du choc des huitièmes entre Alcaraz et Zverev.