Alors que Jannik Sinner reste sur un triplé historique (Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo), quatre titres d’affilée en Masters 1000 en ayant concédé un seul, qu’il emporte tout sur son passage et qu’il a même retrouvé la place de numéro 1 mondial, son entraîneur Simone Vagnozzi a expliqué qu’il pouvait encore devenir plus fort.
« Il n’y a pas de recette miracle pour expliquer ce que nous avons accompli ensemble depuis 2022. La clé a été de penser à long terme. Je pense que nous avons pris beaucoup de risques, en modifiant de nombreux aspects techniques et tactiques de son jeu. Cela aurait pu mal tourner, mais nous avons trouvé un garçon qui fait preuve de patience et qui travaille très dur. En tout cas, je dirais que Jannik est un joueur en pleine évolution, il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il est très sérieux et responsable sur le court, mais en dehors, c’est un garçon très joyeux qui plaisante et profite de la vie », a affirmé dans des propos relayés par Punto de Break le coach italien, qui risque d’effrayer la concurrence.
A noter que Sinner affrontera un joueur français lors de son entrée en lice au deuxième tour : Benjamin Bonzi (104e mondial) ou Titouan Droguet (113e).
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 17:26