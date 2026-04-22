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La décla­ra­tion pour le moins flip­pante du coach de Sinner : « Je dirais que Jannik est un joueur en pleine évolu­tion, qui n’a pas encore atteint son plein potentiel »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Alors que Jannik Sinner reste sur un triplé histo­rique (Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo), quatre titres d’af­filée en Masters 1000 en ayant concédé un seul, qu’il emporte tout sur son passage et qu’il a même retrouvé la place de numéro 1 mondial, son entraî­neur Simone Vagnozzi a expliqué qu’il pouvait encore devenir plus fort. 

« Il n’y a pas de recette miracle pour expli­quer ce que nous avons accompli ensemble depuis 2022. La clé a été de penser à long terme. Je pense que nous avons pris beau­coup de risques, en modi­fiant de nombreux aspects tech­niques et tactiques de son jeu. Cela aurait pu mal tourner, mais nous avons trouvé un garçon qui fait preuve de patience et qui travaille très dur. En tout cas, je dirais que Jannik est un joueur en pleine évolu­tion, il n’a pas encore atteint son plein poten­tiel. Il est très sérieux et respon­sable sur le court, mais en dehors, c’est un garçon très joyeux qui plai­sante et profite de la vie », a affirmé dans des propos relayés par Punto de Break le coach italien, qui risque d’ef­frayer la concurrence.

A noter que Sinner affron­tera un joueur fran­çais lors de son entrée en lice au deuxième tour : Benjamin Bonzi (104e mondial) ou Titouan Droguet (113e).

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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