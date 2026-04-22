Alors que Jannik Sinner reste sur un triplé histo­rique (Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo), quatre titres d’af­filée en Masters 1000 en ayant concédé un seul, qu’il emporte tout sur son passage et qu’il a même retrouvé la place de numéro 1 mondial, son entraî­neur Simone Vagnozzi a expliqué qu’il pouvait encore devenir plus fort.

« Il n’y a pas de recette miracle pour expli­quer ce que nous avons accompli ensemble depuis 2022. La clé a été de penser à long terme. Je pense que nous avons pris beau­coup de risques, en modi­fiant de nombreux aspects tech­niques et tactiques de son jeu. Cela aurait pu mal tourner, mais nous avons trouvé un garçon qui fait preuve de patience et qui travaille très dur. En tout cas, je dirais que Jannik est un joueur en pleine évolu­tion, il n’a pas encore atteint son plein poten­tiel. Il est très sérieux et respon­sable sur le court, mais en dehors, c’est un garçon très joyeux qui plai­sante et profite de la vie », a affirmé dans des propos relayés par Punto de Break le coach italien, qui risque d’ef­frayer la concurrence.

A noter que Sinner affron­tera un joueur fran­çais lors de son entrée en lice au deuxième tour : Benjamin Bonzi (104e mondial) ou Titouan Droguet (113e).