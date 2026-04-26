Le duel 100 % français entre Ugo Humbert (34e mondial) et Terence Atmane (47e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid s’est achevé dans une ambiance électrique.
Alors qu’il menait 5–2 dans le tie‐break de la deuxième manche, avec l’occasion de recoller à un set partout, Humbert a totalement craqué. Face à un Atmane perclus de crampes, il a laissé filer cinq points consécutifs dans le jeu décisif, avant de s’incliner en deux manches (7−6 [3], 7–6 [5]).
Quelques minutes plus tôt, Humbert s’était pourtant montré fair‐play, venant s’enquérir de l’état de son compatriote, au sol et en proie à la douleur, allant même jusqu’à lui apporter une chaise. Mais au moment de la poignée de main, le ton était tout autre : le Français a salué son adversaire avec une froideur évidente.
Dans la foulée, son entraîneur Jérémy Chardy a vivement contesté l’arbitrage d’Alexandre Robein, lui reprochant de ne pas avoir sanctionné Atmane pour dépassement de temps. Selon L’Equipe, la tension est montée d’un cran aux abords du court après la rencontre. « Tu devrais avoir honte de toi », aurait lancé Chardy, furieux, en direction de l’arbitre.
Toujours pour le quotidien national français, un officiel a donné son avis sur la séquence. Et pour lui, Humbert ne peut s’en vouloir qu’à lui‐même.
« Si le joueur vient du côté du terrain de celui qui crampe et lui apporte une chaise, que peut faire l’arbitre ? S’il était resté de son côté, prêt à servir, là, oui, l’arbitre aurait pu sanctionner (…) Chardy peut s’en prendre à l’arbitre s’il le veut, il ferait mieux de s’en prendre à son joueur qui menait 5–2 au tie‐break face à un joueur crampé. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 12:42