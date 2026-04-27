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La méthode impa­rable de Sinner pour éviter le virus qui circule à Madrid : « Je viens, je m’en­traîne et je repars »

Par
Thomas S
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Comme tout le monde le sait, Jannik Sinner n’est pas un grand adepte des bains de foule.

Réservé et casa­nier, le numéro 1 mondial n’est pas du genre à traîner sur les instal­la­tions d’un tournoi, et encore moins quand il y a un virus qui circule, comme c’est le cas en ce moment à Madrid. 

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale, l’Italien a dévoilé une méthode plutôt efficace. 

« Honnêtement, je ne passe pas beau­coup de temps ici. Les jours de match sont un peu plus longs, mais les jours d’en­traî­ne­ment, je viens, je m’en­traîne et je repars. C’est comme ça à chaque tournoi. Je ne sais pas si c’est systé­ma­tique, mais ça peut arriver quand quel­qu’un tombe malade. On est toujours très proches les uns des autres dans les vestiaires, et puis on se déplace, alors ça peut arriver. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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