Comme tout le monde le sait, Jannik Sinner n’est pas un grand adepte des bains de foule.
Réservé et casanier, le numéro 1 mondial n’est pas du genre à traîner sur les installations d’un tournoi, et encore moins quand il y a un virus qui circule, comme c’est le cas en ce moment à Madrid.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse après sa qualification en huitièmes de finale, l’Italien a dévoilé une méthode plutôt efficace.
« Honnêtement, je ne passe pas beaucoup de temps ici. Les jours de match sont un peu plus longs, mais les jours d’entraînement, je viens, je m’entraîne et je repars. C’est comme ça à chaque tournoi. Je ne sais pas si c’est systématique, mais ça peut arriver quand quelqu’un tombe malade. On est toujours très proches les uns des autres dans les vestiaires, et puis on se déplace, alors ça peut arriver. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 14:44