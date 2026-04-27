Comme tout le monde le sait, Jannik Sinner n’est pas un grand adepte des bains de foule.

Réservé et casa­nier, le numéro 1 mondial n’est pas du genre à traîner sur les instal­la­tions d’un tournoi, et encore moins quand il y a un virus qui circule, comme c’est le cas en ce moment à Madrid.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale, l’Italien a dévoilé une méthode plutôt efficace.

« Honnêtement, je ne passe pas beau­coup de temps ici. Les jours de match sont un peu plus longs, mais les jours d’en­traî­ne­ment, je viens, je m’en­traîne et je repars. C’est comme ça à chaque tournoi. Je ne sais pas si c’est systé­ma­tique, mais ça peut arriver quand quel­qu’un tombe malade. On est toujours très proches les uns des autres dans les vestiaires, et puis on se déplace, alors ça peut arriver. »