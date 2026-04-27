Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seulement 19 ans, ne cesse d’impressionner les observateurs ces dernières semaines.
Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espagnol s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid où il a battu le grand espoir brésilien, né la même année que lui (2006), Joao Fonseca : 7–6(4), 4–6, 6–1, en 2h09 de jeu.
Rafael Nadal a désormais remporté 17 de ses 25 premiers matchs sur le circuit principal. Il fait mieux que Joao Fonseca, justement, mais aussi Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic et Roger Federer !
Victorias en los primeros 25 partidos de sus carreras :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 26, 2026
🇪🇸 Rafael Jódar — 17
🇧🇷 Joao Fonseca — 15
🇪🇸 Rafael Nadal — 15
🇪🇸 Carlos Alcaraz — 14
🇮🇹 Jannik Sinner — 12
🇷🇸 Novak Djokovic — 12
🇨🇭 Roger Federer — 11
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« Rafa » va désormais affronter le Tchèque Vit Kopriva (66e) avant de potentiellement retrouver Jannik Sinner en quarts de finale.
Publié le lundi 27 avril 2026 à 10:05