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La pépite Rafael Jodar devant Nadal, Alcaraz, Sinner, Djokovic et Federer !

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seule­ment 19 ans, ne cesse d’impressionner les obser­va­teurs ces dernières semaines. 

Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid où il a battu le grand espoir brési­lien, né la même année que lui (2006), Joao Fonseca : 7–6(4), 4–6, 6–1, en 2h09 de jeu. 

Rafael Nadal a désor­mais remporté 17 de ses 25 premiers matchs sur le circuit prin­cipal. Il fait mieux que Joao Fonseca, juste­ment, mais aussi Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic et Roger Federer !

« Rafa » va désor­mais affronter le Tchèque Vit Kopriva (66e) avant de poten­tiel­le­ment retrouver Jannik Sinner en quarts de finale. 

Publié le lundi 27 avril 2026 à 10:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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