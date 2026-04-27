Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seule­ment 19 ans, ne cesse d’impressionner les obser­va­teurs ces dernières semaines.

Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid où il a battu le grand espoir brési­lien, né la même année que lui (2006), Joao Fonseca : 7–6(4), 4–6, 6–1, en 2h09 de jeu.

Rafael Nadal a désor­mais remporté 17 de ses 25 premiers matchs sur le circuit prin­cipal. Il fait mieux que Joao Fonseca, juste­ment, mais aussi Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic et Roger Federer !

Victorias en los primeros 25 partidos de sus carreras :



🇪🇸 Rafael Jódar — 17

🇧🇷 Joao Fonseca — 15

🇪🇸 Rafael Nadal — 15

🇪🇸 Carlos Alcaraz — 14

🇮🇹 Jannik Sinner — 12

🇷🇸 Novak Djokovic — 12

🇨🇭 Roger Federer — 11



🤯 LO DE ESTE CHICO ES UNA LOCURA. https://t.co/YwiZ9yu2mu pic.twitter.com/aYU2CiJ9Z1 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 26, 2026

« Rafa » va désor­mais affronter le Tchèque Vit Kopriva (66e) avant de poten­tiel­le­ment retrouver Jannik Sinner en quarts de finale.