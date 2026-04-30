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La réac­tion d’Alcaraz après la défaite de la nouvelle pépite du circuit contre Sinner

Par
Baptiste Mulatier
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S’il est actuel­le­ment blessé au poignet et qu’il a déjà annoncé son forfait pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Carlos Alcaraz garde visi­ble­ment un oeil attentif sur l’ac­tua­lité du circuit. 

Et comme tous obser­va­teurs, le septuple lauréat en Grand Chelem a été impres­sionné par le parcours de son jeune compa­triote de 19 ans, Rafael Jodar. 

« Tournoi spec­ta­cu­laire », a salué le numéro 2 mondial après la défaite du nouveau phéno­mène du circuit contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6[0]).

Carlos Alcaraz a sans doute hâte de pouvoir lui aussi affronter la nouvelle pépite. 

A noter que Rafael Jodar sera déjà 34e mondial lundi !

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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