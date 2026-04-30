S’il est actuel­le­ment blessé au poignet et qu’il a déjà annoncé son forfait pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Carlos Alcaraz garde visi­ble­ment un oeil attentif sur l’ac­tua­lité du circuit.

Et comme tous obser­va­teurs, le septuple lauréat en Grand Chelem a été impres­sionné par le parcours de son jeune compa­triote de 19 ans, Rafael Jodar.

« Tournoi spec­ta­cu­laire », a salué le numéro 2 mondial après la défaite du nouveau phéno­mène du circuit contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6[0]).

Carlos Alcaraz 🇪🇸 applauds Rafael Jodar’s showing in Madrid 👏🇪🇸 pic.twitter.com/6HdVw66aOP — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) April 29, 2026

Carlos Alcaraz a sans doute hâte de pouvoir lui aussi affronter la nouvelle pépite.

A noter que Rafael Jodar sera déjà 34e mondial lundi !