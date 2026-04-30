S’il est actuellement blessé au poignet et qu’il a déjà annoncé son forfait pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Carlos Alcaraz garde visiblement un oeil attentif sur l’actualité du circuit.
Et comme tous observateurs, le septuple lauréat en Grand Chelem a été impressionné par le parcours de son jeune compatriote de 19 ans, Rafael Jodar.
« Tournoi spectaculaire », a salué le numéro 2 mondial après la défaite du nouveau phénomène du circuit contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6[0]).
Carlos Alcaraz 🇪🇸 applauds Rafael Jodar’s showing in Madrid 👏🇪🇸 pic.twitter.com/6HdVw66aOP— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) April 29, 2026
Carlos Alcaraz a sans doute hâte de pouvoir lui aussi affronter la nouvelle pépite.
A noter que Rafael Jodar sera déjà 34e mondial lundi !
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 13:40