Alors que le forfait de Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Madrid ne fait plus aucun doute pour les médias espa­gnols, Lorenzo Musetti a donné son avis sur cette nouvelle, dans les colonnes de Marca.

« Je partage l’avis de Rafa. Carlos est à un très bon niveau, et c’est vrai­ment dommage qu’il ne puisse pas jouer à Madrid et que nous ne puis­sions pas rééditer la finale de Monte‐Carlo . Cette année, je suis au meilleur de ma forme, on verra bien ce qui se passera. Au final, pour gagner un tournoi, il faut battre les meilleurs. Et je n’ai peur d’aucun adversaire. »