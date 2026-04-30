Après Hailey Baptiste dans le tableau féminin, c’est cette fois au tour d’Alexander Blockx, chez les hommes, de surprendre tout le monde sur l’Open de Madrid.

Déjà impres­sion­nant face à Félix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale, le 69e mondial a fait encore mieux en ralliant les demi‐finales après s’être offert le tenant du titre, Casper Ruud : 6–4, 6–4, en 1h35.

Si le Norvégien s’est montré très en‐dessous de son niveau, Blockx ne s’est pas prier créer le sensa­tion, de loin la meilleure perfor­mance de sa carrière. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’in­té­ressé avait d’ailleurs encore du mal à y croire ;

« Pour être honnête, je ne sais pas. Je suis simple­ment content d’être ici. Même en rempor­tant mon premier match ici, je m’en suis sorti de justesse au premier tour. J’étais déjà content de ça. Mais les demi‐finales, je n’aurais même pas osé en rêver. Je suis fier de la façon dont j’ai joué lors de mes derniers matchs. Je pense que les condi­tions me conviennent bien ici. C’est de la terre battue, ce qui est lent. J’ai le temps de m’installer et de frapper mes coups, d’aller cher­cher mes points. Mais en même temps, c’est assez rapide à cause de l’altitude et de la chaleur parfois. Je pense que c’est la combi­naison parfaite pour moi. »