Quelques jours après avoir dû se retirer de l’ATP 500 de Barcelone suite à une douleur ressentie au niveau de l’avant‐bras, Carlos Alcaraz a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.

Directeur du tournoi, l’an­cien 12e joueur mondial, Feliciano Lopez, a tenu des propos alar­mants sur la bles­sure de son compa­triote au micro de Radioestadio.

« Le poignet d’un joueur de tennis est délicat. Et pour Carlos, n’est pas une bles­sure muscu­laire due à une surcharge, car il est arrivé fatigué de Monte‐Carlo. j’espère que le liga­ment n’est pas rompu. J’ai eu une bles­sure simi­laire et j’avais été arrêté pendant deux mois. Je pouvais à peine tenir ma raquette et lui, il a terminé le match. Il ne sera pas à Madrid, Rome (6 au 17 mai) me semble presque impos­sible et j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). »

🔊 « Roma se me antoja casi impo­sible y ojalá que esté para Roland Garros »



🎾 Feliciano López, sobre la lesión de Carlos Alcaraz que le hará perderse el Mutua Madrid Open#MutuaMadridOpen #Tenis #CarlosAlcaraz #RolandGarros pic.twitter.com/2exzBskXII — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) April 19, 2026

A suivre…