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La sortie très inquié­tante de Feliciano Lopez sur Carlos Alcaraz : « Rome me semble presque impos­sible et j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après avoir dû se retirer de l’ATP 500 de Barcelone suite à une douleur ressentie au niveau de l’avant‐bras, Carlos Alcaraz a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.

Directeur du tournoi, l’an­cien 12e joueur mondial, Feliciano Lopez, a tenu des propos alar­mants sur la bles­sure de son compa­triote au micro de Radioestadio.

« Le poignet d’un joueur de tennis est délicat. Et pour Carlos, n’est pas une bles­sure muscu­laire due à une surcharge, car il est arrivé fatigué de Monte‐Carlo. j’espère que le liga­ment n’est pas rompu. J’ai eu une bles­sure simi­laire et j’avais été arrêté pendant deux mois. Je pouvais à peine tenir ma raquette et lui, il a terminé le match. Il ne sera pas à Madrid, Rome (6 au 17 mai) me semble presque impos­sible et j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). »

A suivre…

Publié le lundi 20 avril 2026 à 09:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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