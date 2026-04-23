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La terrible chute au clas­se­ment de Dimitrov, battu dès le premier tour

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Rien ne va plus pour Grigor Dimitrov. 

En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare vit un début de saison 2026 extrê­me­ment compliqué. 

Battu au premier tour à Madrid par le jeune qualifié para­guayen Adolfo Daniel Vallejo (96e mondial), qui remporte son premier match en Masters 1000 (6−4, 6–4), le joueur de 34 ans a concédé sa huitième défaite de la saison en dix matchs sur le circuit cette année. 

Huitième de fina­liste à Madrid l’an passé, Dimitrov en paie le prix fort : il recule virtuel­le­ment de 29 places et chute au 166e rang mondial, au‐delà du top 150.

Une descente aussi brutale que cruelle pour l’un des joueurs les plus élégants du circuit, désor­mais contraint de puiser dans ses ressources pour espérer retrouver son niveau d’antan, ou, à défaut, réin­té­grer le top 100.

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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