Rien ne va plus pour Grigor Dimitrov.

En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare vit un début de saison 2026 extrê­me­ment compliqué.

Battu au premier tour à Madrid par le jeune qualifié para­guayen Adolfo Daniel Vallejo (96e mondial), qui remporte son premier match en Masters 1000 (6−4, 6–4), le joueur de 34 ans a concédé sa huitième défaite de la saison en dix matchs sur le circuit cette année.

Huitième de fina­liste à Madrid l’an passé, Dimitrov en paie le prix fort : il recule virtuel­le­ment de 29 places et chute au 166e rang mondial, au‐delà du top 150.

PARA‐GUAU 🇵🇾



Qualifier Adolfo Daniel Vallejo gets his first Masters 1000 main draw win, taking down Dimitrov 🔥#MMOPEN pic.twitter.com/U0lymjvXWG — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026

Une descente aussi brutale que cruelle pour l’un des joueurs les plus élégants du circuit, désor­mais contraint de puiser dans ses ressources pour espérer retrouver son niveau d’antan, ou, à défaut, réin­té­grer le top 100.