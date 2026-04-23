Rien ne va plus pour Grigor Dimitrov.
En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette blessure, le Bulgare vit un début de saison 2026 extrêmement compliqué.
Battu au premier tour à Madrid par le jeune qualifié paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (96e mondial), qui remporte son premier match en Masters 1000 (6−4, 6–4), le joueur de 34 ans a concédé sa huitième défaite de la saison en dix matchs sur le circuit cette année.
Huitième de finaliste à Madrid l’an passé, Dimitrov en paie le prix fort : il recule virtuellement de 29 places et chute au 166e rang mondial, au‐delà du top 150.
PARA‐GUAU 🇵🇾— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026
Qualifier Adolfo Daniel Vallejo gets his first Masters 1000 main draw win, taking down Dimitrov 🔥#MMOPEN pic.twitter.com/U0lymjvXWG
Une descente aussi brutale que cruelle pour l’un des joueurs les plus élégants du circuit, désormais contraint de puiser dans ses ressources pour espérer retrouver son niveau d’antan, ou, à défaut, réintégrer le top 100.
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 16:31