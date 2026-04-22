Journaliste : Qu’attendez‐vous de ce tournoi ?

Rublev : « Rien »

Voici un extrait de l’in­ter­view d’Andrey Rublev au micro de la Radio natio­nale espa­gnole (RNE) lors de la journée des médias à Madrid. Et le Russe n’a visi­ble­ment pas mis plus d’en­train lors du reste de l’entretien.

« Vu la façon dont il s’adresse aux médias, il ferait mieux de ne pas venir », a réagit l’in­ter­vie­weur Javier de Diego, visi­ble­ment frustré.

Le jour­na­liste espa­gnol a reçu le soutien de son confrère José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.

« Je comprends que les joueurs de tennis trouvent ces medias days (jour­nées des médias), mais il faut bien admettre que cela fait aussi partie de leur travail. Tout mon respect pour un profes­sionnel hors pair comme Javi. »

Periodista 🎙️: “¿Qué esperas del torneo?”



Rublev 🎾 : “Nada”



Entiendo que los tenistas encuen­tran abur­ridos los Media Day, pero no queda otra que entender que esto también es parte de su trabajo.



Mi respeto por un profe­sional como la copa de un pino como Javi. https://t.co/lBXKH8tVEL — José Morón (@jmgmoron) April 21, 2026

Battu en finale à Barcelone par Arthur Fils, le 12e joueur mondial commen­cera son parcours à Madrid face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial).