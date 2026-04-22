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L’attitude de Rublev fait parler : « Vu la façon dont il s’adresse aux médias, il ferait mieux de ne pas venir »

Par
Laurent Trupiano
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Journaliste : Qu’attendez‐vous de ce tournoi ?
Rublev : « Rien »

Voici un extrait de l’in­ter­view d’Andrey Rublev au micro de la Radio natio­nale espa­gnole (RNE) lors de la journée des médias à Madrid. Et le Russe n’a visi­ble­ment pas mis plus d’en­train lors du reste de l’entretien. 

« Vu la façon dont il s’adresse aux médias, il ferait mieux de ne pas venir », a réagit l’in­ter­vie­weur Javier de Diego, visi­ble­ment frustré. 

Le jour­na­liste espa­gnol a reçu le soutien de son confrère José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X. 

« Je comprends que les joueurs de tennis trouvent ces medias days (jour­nées des médias), mais il faut bien admettre que cela fait aussi partie de leur travail. Tout mon respect pour un profes­sionnel hors pair comme Javi. »

Battu en finale à Barcelone par Arthur Fils, le 12e joueur mondial commen­cera son parcours à Madrid face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial). 

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 15:57

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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