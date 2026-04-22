Journaliste : Qu’attendez‐vous de ce tournoi ?
Rublev : « Rien »
Voici un extrait de l’interview d’Andrey Rublev au micro de la Radio nationale espagnole (RNE) lors de la journée des médias à Madrid. Et le Russe n’a visiblement pas mis plus d’entrain lors du reste de l’entretien.
« Vu la façon dont il s’adresse aux médias, il ferait mieux de ne pas venir », a réagit l’intervieweur Javier de Diego, visiblement frustré.
Le journaliste espagnol a reçu le soutien de son confrère José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.
« Je comprends que les joueurs de tennis trouvent ces medias days (journées des médias), mais il faut bien admettre que cela fait aussi partie de leur travail. Tout mon respect pour un professionnel hors pair comme Javi. »
Periodista 🎙️: “¿Qué esperas del torneo?”— José Morón (@jmgmoron) April 21, 2026
Rublev 🎾 : “Nada”
Entiendo que los tenistas encuentran aburridos los Media Day, pero no queda otra que entender que esto también es parte de su trabajo.
Mi respeto por un profesional como la copa de un pino como Javi. https://t.co/lBXKH8tVEL
Battu en finale à Barcelone par Arthur Fils, le 12e joueur mondial commencera son parcours à Madrid face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial).
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 15:57