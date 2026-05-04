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« L’attitude de Zverev est indé­fen­dable. J’ai beau cher­cher une expli­ca­tion, je n’y comprends rien », déplore José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Balayé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1, en moins d’une heure de jeu), Alexander Zverev a subi une neuvième défaite consé­cu­tive face à l’Italien. 

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes, n’a vrai­ment pas épargné l’Allemand. 

« Je regrette d’être aussi critique à propos de ce que j’ai vu lors de la finale de Madrid, mais Zverev semble être sorti du vestiaire en sachant déjà qu’il allait perdre. J’ai beau cher­cher une expli­ca­tion, je n’y comprends rien. L’attitude de Zverev dimanche est indé­fen­dable. On ne peut pas voir ça dans une finale de Masters 1000. On compren­drait que le 200e mondial se sente aussi infé­rieur face à Sinner, mais on n’at­tend pas ça du numéro 3 mondial, même si Sinner l’a battu les huit dernières fois. Puis, on voit son expli­ca­tion en confé­rence de presse et il met ça sur le compte des horaires. Sa demi‐finale a eu lieu vendredi et s’est terminée à 22h30. Il avait une journée de repos ce samedi. Mais malgré cela, même si on peut comprendre qu’il était fatigué, on ne peut pas excuser le numéro 3 mondial de se montrer vaincu dès la première minute. Rafa Jodar, à 19 ans, est sorti pour dominer Sinner tout en sachant qu’il était infé­rieur à lui. Bien qu’il ait perdu 6–2 au premier set, il n’a pas baissé les bras et a cru en ses chances. Zverev a baissé les bras et n’a même pas essayé. Il s’est contenté de ça. Zverev aurait beau­coup à apprendre de Jodar et de son atti­tude. Car dans le sport de haut niveau, l’at­ti­tude et la comba­ti­vité sont non négo­ciables. Nadal, boiteux et à moitié démoli, dispu­tait chaque match comme si sa vie en dépen­dait. Cette atti­tude doit toujours être présente. Par respect pour soi‐même et pour les gens qui ont déboursé beau­coup d’argent pour assister à un match de tennis et qui sont rentrés chez eux en se deman­dant ce qu’ils venaient de voir. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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