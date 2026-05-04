Balayé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1, en moins d’une heure de jeu), Alexander Zverev a subi une neuvième défaite consé­cu­tive face à l’Italien.

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes, n’a vrai­ment pas épargné l’Allemand.

Yo siento ser tan crítico hoy con lo visto en la final de Madrid, pero es que parece que Zverev salió derro­tado desde el vestuario antes de jugar ante Sinner.



Por mucho que le busque expli­ca­ción, no lo entiendo.



Esta actitud de Sascha hoy es inde­fen­dible. No puede verse algo… https://t.co/Bn5BL2OQLu pic.twitter.com/TW1Fa12jR4 — José Morón (@jmgmoron) May 3, 2026

« Je regrette d’être aussi critique à propos de ce que j’ai vu lors de la finale de Madrid, mais Zverev semble être sorti du vestiaire en sachant déjà qu’il allait perdre. J’ai beau cher­cher une expli­ca­tion, je n’y comprends rien. L’attitude de Zverev dimanche est indé­fen­dable. On ne peut pas voir ça dans une finale de Masters 1000. On compren­drait que le 200e mondial se sente aussi infé­rieur face à Sinner, mais on n’at­tend pas ça du numéro 3 mondial, même si Sinner l’a battu les huit dernières fois. Puis, on voit son expli­ca­tion en confé­rence de presse et il met ça sur le compte des horaires. Sa demi‐finale a eu lieu vendredi et s’est terminée à 22h30. Il avait une journée de repos ce samedi. Mais malgré cela, même si on peut comprendre qu’il était fatigué, on ne peut pas excuser le numéro 3 mondial de se montrer vaincu dès la première minute. Rafa Jodar, à 19 ans, est sorti pour dominer Sinner tout en sachant qu’il était infé­rieur à lui. Bien qu’il ait perdu 6–2 au premier set, il n’a pas baissé les bras et a cru en ses chances. Zverev a baissé les bras et n’a même pas essayé. Il s’est contenté de ça. Zverev aurait beau­coup à apprendre de Jodar et de son atti­tude. Car dans le sport de haut niveau, l’at­ti­tude et la comba­ti­vité sont non négo­ciables. Nadal, boiteux et à moitié démoli, dispu­tait chaque match comme si sa vie en dépen­dait. Cette atti­tude doit toujours être présente. Par respect pour soi‐même et pour les gens qui ont déboursé beau­coup d’argent pour assister à un match de tennis et qui sont rentrés chez eux en se deman­dant ce qu’ils venaient de voir. »