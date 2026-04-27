Pourtant plus expé­ri­menté que son adver­saire au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, Rafael Jodar, nouveau phéno­mène du tennis espa­gnol, Joao Fonseca a tota­le­ment sombré lors du troi­sième set, battu 6–7(4), 6–4, 1–6, en 2h10 de jeu.

Après avoir notam­ment fait preuve de beau­coup de nervo­sité en fracas­sant sa raquette au sol, le jeune espoir brési­lien a admis qu’af­fronter un autre joueur promet­teur l’avait fina­le­ment stressé. Un aveu assez rare sur le circuit professionnel.

« C’est un excellent joueur, qui réalise des résul­tats impres­sion­nants et grimpe très rapi­de­ment dans le clas­se­ment. Il possède toutes les qualités pour devenir un joueur extra­or­di­naire. Comme je le disais, affronter un adver­saire plus jeune que moi sur le circuit ATP m’a rendu quelque peu nerveux. C’est une situa­tion à laquelle je dois m’ha­bi­tuer. Je continue à travailler, en essayant de trouver des aspects qui m’aideront à m’améliorer tant sur le plan personnel que sur le plan sportif. Je continue à progresser, et c’est là l’essentiel. Retourner sur le court, réflé­chir les jours suivants à ce que j’aurais pu mieux faire, quelle atti­tude aurait été la plus appro­priée, et travailler là‐dessus. »