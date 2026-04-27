Pourtant plus expérimenté que son adversaire au troisième tour du Masters 1000 de Madrid, Rafael Jodar, nouveau phénomène du tennis espagnol, Joao Fonseca a totalement sombré lors du troisième set, battu 6–7(4), 6–4, 1–6, en 2h10 de jeu.
Après avoir notamment fait preuve de beaucoup de nervosité en fracassant sa raquette au sol, le jeune espoir brésilien a admis qu’affronter un autre joueur prometteur l’avait finalement stressé. Un aveu assez rare sur le circuit professionnel.
« C’est un excellent joueur, qui réalise des résultats impressionnants et grimpe très rapidement dans le classement. Il possède toutes les qualités pour devenir un joueur extraordinaire. Comme je le disais, affronter un adversaire plus jeune que moi sur le circuit ATP m’a rendu quelque peu nerveux. C’est une situation à laquelle je dois m’habituer. Je continue à travailler, en essayant de trouver des aspects qui m’aideront à m’améliorer tant sur le plan personnel que sur le plan sportif. Je continue à progresser, et c’est là l’essentiel. Retourner sur le court, réfléchir les jours suivants à ce que j’aurais pu mieux faire, quelle attitude aurait été la plus appropriée, et travailler là‐dessus. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 17:46