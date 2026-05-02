« Je dirais que Jannik est un joueur en pleine évolution, qui n’a pas encore atteint son plein potentiel », a déclarait il y a quelques jours, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Jannik Sinner.
Une déclaration assez effrayante pour ses adversaires au vue de l’actuelle domination de l’Italien, qui pourrait remporter ce dimanche, à Madrid, un cinquième Masters 1000 d’affilée, ce qui n’a jamais été réalisé.
Justement interrogé en conférence de presse sur ses axes de progression, notamment concernant l’amortie qu’il utilise de plus en plus souvent, le numéro 1 mondial a fait preuve d’humilité en expliquant qu’il était encore loin du niveau de son grand rival, Carlos Alcaraz, certainement l’un des meilleurs joueurs du monde dans cet exercice.
« C’est un aspect de mon jeu que j’essaie d’améliorer, bien sûr. Mais je ne suis certainement pas au niveau de Carlos, cela ne fait aucun doute. Je continue cependant à m’entraîner. Varier mon jeu est bénéfique pour mon développement », a déclaré Jannik Sinner, avant d’affronter Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 17:50