« Je dirais que Jannik est un joueur en pleine évolu­tion, qui n’a pas encore atteint son plein poten­tiel », a décla­rait il y a quelques jours, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Jannik Sinner.

Une décla­ra­tion assez effrayante pour ses adver­saires au vue de l’ac­tuelle domi­na­tion de l’Italien, qui pour­rait remporter ce dimanche, à Madrid, un cinquième Masters 1000 d’af­filée, ce qui n’a jamais été réalisé.

Justement inter­rogé en confé­rence de presse sur ses axes de progres­sion, notam­ment concer­nant l’amortie qu’il utilise de plus en plus souvent, le numéro 1 mondial a fait preuve d’hu­mi­lité en expli­quant qu’il était encore loin du niveau de son grand rival, Carlos Alcaraz, certai­ne­ment l’un des meilleurs joueurs du monde dans cet exercice.

« C’est un aspect de mon jeu que j’es­saie d’amé­liorer, bien sûr. Mais je ne suis certai­ne­ment pas au niveau de Carlos, cela ne fait aucun doute. Je continue cepen­dant à m’en­traîner. Varier mon jeu est béné­fique pour mon déve­lop­pe­ment », a déclaré Jannik Sinner, avant d’af­fronter Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid.