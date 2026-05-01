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L’aveu du coach de Sinner juste avant la demi‐finale contre Arthur Fils : « Jannik est un peu fatigué »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et désor­mais qualifié pour les demi‐finales à Madrid, où il va affronter Arthur Fils, Jannik Sinner reste sur 21 victoires consécutives. 

L’entraîneur du numéro 1 mondial, Simone Vagnozzi, n’a pas caché une certaine fatigue chez son joueur avant son duel face au Français, qui a lui remporté ses 9 derniers matchs.

« Jannik est un peu fatigué, mais il va un peu mieux chaque jour. Il s’est beau­coup amélioré ces derniers jours et, face à Jodar, ça a été un très beau match, très tendu », a confié le coach italien au micro de Movistar.

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 16:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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