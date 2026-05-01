Vainqueur des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et désormais qualifié pour les demi‐finales à Madrid, où il va affronter Arthur Fils, Jannik Sinner reste sur 21 victoires consécutives.
L’entraîneur du numéro 1 mondial, Simone Vagnozzi, n’a pas caché une certaine fatigue chez son joueur avant son duel face au Français, qui a lui remporté ses 9 derniers matchs.
« Sinner está un poco cansado », cuenta Vagnozzi antes de la semifinal del @MutuaMadridOpen.— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 1, 2026
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« Jannik est un peu fatigué, mais il va un peu mieux chaque jour. Il s’est beaucoup amélioré ces derniers jours et, face à Jodar, ça a été un très beau match, très tendu », a confié le coach italien au micro de Movistar.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 16:18