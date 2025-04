Alors qu’il commen­tait la rencontre entre Alex De Minaur et Lorenzo Sonego, comp­tant pour le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, en direct sur Eurosport, Nicolas Mahut a fait part d’un certain ras‐le‐bol concer­nant les temps morts injus­ti­fiés à répé­ti­tion, notam­ment à cause des fameuses pauses toilette, pratique devenue presque banales ces dernières années.

Et après le passage de l’Italien aux WC à la fin du premier set (concédé en à peine 35 minutes), le consul­tant fran­çais a donné clai­re­ment son avis.

« Non, ça ce n’est pas quelque chose qu’on valide. Alors, heureu­se­ment à Madrid, c’est vrai­ment juste à côté du terrain, et fina­le­ment voilà il (Sonego) est parti 2–3 minutes, mais comment on faisait avant ? On chan­geait de tee‐shirt sur le terrain, on allait aux toilettes quand vrai­ment on n’en pouvait plus, on ne pouvait plus se retenir. C’est l’évolution que je n’ai pas aimé. Là encore c’est resté correct et raisonnable. »