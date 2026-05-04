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Le coup de gueule de Zverev après avoir été balayé par Sinner : « Je crois que je ne me suis pas couché une seule fois avant 4 heures du matin »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa grosse défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2), Alexander Zverev a insisté sur la fatigue accu­mulée, consé­quence selon lui d’une program­ma­tion déséqui­li­brée. L’Allemand a même dénoncé un manque d’équité. 

« Pour être honnête, je me sens épuisé. Les tour­nois sur deux semaines sont diffi­ciles. Mentalement, il faut rester concentré plus long­temps. Ici, j’aime bien jouer les matchs en soirée, mais je ressens comme un ‘jet lag’ car, la semaine dernière, je crois que je ne me suis pas couché avant 4 heures du matin une seule fois. C’est diffi­cile. Je comprends que les matchs en soirée sont plus popu­laires auprès du public et tout ça, mais dans ce cas, la finale devrait aussi se jouer en soirée, car cela me semble plus juste pour les deux joueurs. Quand c’est un match en journée et que tu as joué de nuit toute la semaine, c’est très diffi­cile. Surtout, bien sûr, contre Jannik, c’est toujours diffi­cile, peu importe l’ho­raire, mais avec tout ce qui s’est passé, c’était tout simple­ment impossible. »

A noter que le numéro 3 mondial a été battu pour la neuvième fois de suite par l’Italien. 

Publié le lundi 4 mai 2026 à 09:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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