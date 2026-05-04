En conférence de presse après sa grosse défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2), Alexander Zverev a insisté sur la fatigue accumulée, conséquence selon lui d’une programmation déséquilibrée. L’Allemand a même dénoncé un manque d’équité.
« Pour être honnête, je me sens épuisé. Les tournois sur deux semaines sont difficiles. Mentalement, il faut rester concentré plus longtemps. Ici, j’aime bien jouer les matchs en soirée, mais je ressens comme un ‘jet lag’ car, la semaine dernière, je crois que je ne me suis pas couché avant 4 heures du matin une seule fois. C’est difficile. Je comprends que les matchs en soirée sont plus populaires auprès du public et tout ça, mais dans ce cas, la finale devrait aussi se jouer en soirée, car cela me semble plus juste pour les deux joueurs. Quand c’est un match en journée et que tu as joué de nuit toute la semaine, c’est très difficile. Surtout, bien sûr, contre Jannik, c’est toujours difficile, peu importe l’horaire, mais avec tout ce qui s’est passé, c’était tout simplement impossible. »
A noter que le numéro 3 mondial a été battu pour la neuvième fois de suite par l’Italien.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 09:52