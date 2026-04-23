Battu d’entrée à Barcelone par Arthur Fils, futur lauréat du tournoi, malgré deux balles de match en sa faveur, Terence Atmane a parfaitement réagi cette semaine à Madrid. Le Français s’est imposé en deux sets face à Miomir Kecmanovic (6−4, 7–5) pour son entrée en lice.
Après sa victoire contre le 65e mondial, le 47e joueur mondial n’a pas caché sa satisfaction dans des propos relayés par L’Equipe.
« C’est vrai que les conditions sont très difficiles, il y a beaucoup moins d’échanges qu’à Monte‐Carlo ou Barcelone, donc c’est beaucoup d’adaptations. Les premiers jours ont été très compliqués à l’entraînement pour essayer de trouver des repères. Toute la semaine, je me suis fait exploser, je n’ai pas marqué plus de deux jeux par entraînement. Donc c’est vrai que dans le premier set, quand je suis arrivé à 3–2 pour moi et que j’ai tourné, j’avais l’impression d’avoir gagné un Grand Chelem ! Plus sérieusement, c’est vrai que les conditions sont très spéciales mais j’ai juste cherché à faire le job, à m’accrocher, à essayer de m’adapter du mieux possible aux conditions. C’est passé en deux sets et je suis très content. »
Au deuxième tour, Terence Atmane affrontera son compatriote Ugo Humbert (34e mondial).
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 16:04