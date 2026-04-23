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Le Français Atmane (47e mondial), après sa victoire au premier tour : « J’avais l’im­pres­sion d’avoir gagné un Grand Chelem ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu d’entrée à Barcelone par Arthur Fils, futur lauréat du tournoi, malgré deux balles de match en sa faveur, Terence Atmane a parfai­te­ment réagi cette semaine à Madrid. Le Français s’est imposé en deux sets face à Miomir Kecmanovic (6−4, 7–5) pour son entrée en lice.

Après sa victoire contre le 65e mondial, le 47e joueur mondial n’a pas caché sa satis­fac­tion dans des propos relayés par L’Equipe.

« C’est vrai que les condi­tions sont très diffi­ciles, il y a beau­coup moins d’échanges qu’à Monte‐Carlo ou Barcelone, donc c’est beau­coup d’adap­ta­tions. Les premiers jours ont été très compli­qués à l’en­traî­ne­ment pour essayer de trouver des repères. Toute la semaine, je me suis fait exploser, je n’ai pas marqué plus de deux jeux par entraî­ne­ment. Donc c’est vrai que dans le premier set, quand je suis arrivé à 3–2 pour moi et que j’ai tourné, j’avais l’im­pres­sion d’avoir gagné un Grand Chelem ! Plus sérieu­se­ment, c’est vrai que les condi­tions sont très spéciales mais j’ai juste cherché à faire le job, à m’ac­cro­cher, à essayer de m’adapter du mieux possible aux condi­tions. C’est passé en deux sets et je suis très content. »

Au deuxième tour, Terence Atmane affron­tera son compa­triote Ugo Humbert (34e mondial). 

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 16:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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