Battu d’entrée à Barcelone par Arthur Fils, futur lauréat du tournoi, malgré deux balles de match en sa faveur, Terence Atmane a parfai­te­ment réagi cette semaine à Madrid. Le Français s’est imposé en deux sets face à Miomir Kecmanovic (6−4, 7–5) pour son entrée en lice.

Après sa victoire contre le 65e mondial, le 47e joueur mondial n’a pas caché sa satis­fac­tion dans des propos relayés par L’Equipe.

« C’est vrai que les condi­tions sont très diffi­ciles, il y a beau­coup moins d’échanges qu’à Monte‐Carlo ou Barcelone, donc c’est beau­coup d’adap­ta­tions. Les premiers jours ont été très compli­qués à l’en­traî­ne­ment pour essayer de trouver des repères. Toute la semaine, je me suis fait exploser, je n’ai pas marqué plus de deux jeux par entraî­ne­ment. Donc c’est vrai que dans le premier set, quand je suis arrivé à 3–2 pour moi et que j’ai tourné, j’avais l’im­pres­sion d’avoir gagné un Grand Chelem ! Plus sérieu­se­ment, c’est vrai que les condi­tions sont très spéciales mais j’ai juste cherché à faire le job, à m’ac­cro­cher, à essayer de m’adapter du mieux possible aux condi­tions. C’est passé en deux sets et je suis très content. »

Au deuxième tour, Terence Atmane affron­tera son compa­triote Ugo Humbert (34e mondial).