Tombeur d’Ugo Humbert malgré des crampes samedi dernier, Terence Atmane s’est incliné face à Alexander Zverev au troisième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 7–6 [2]).
Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français, 47e mondial, a néanmoins fait part de son optimisme pour l’avenir.
« Il ne manque pas grand‐chose. J’y vais à 100 % dans toutes mes frappes. Ce n’est pas passé, Alex est numéro 3 mondial pour une raison aussi. Même quand il est dans des situations difficiles comme à 5–5, 0–30, il arrive à trouver les ressources pour gagner son jeu. Le tie‐break résume le match. J’y vais à 100 %, mais sans vraiment y aller à 100 %. Il y a des fautes directes. Ce n’était pas un énorme match de ma part. Mais même sans faire un énorme match, je suis capable d’accrocher un joueur comme Alexander Zverev. La prochaine fois, j’espère que ça passera. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 09:58