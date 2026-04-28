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Le Français Atmane, après sa défaite contre Zverev : « Même sans faire un énorme match, je suis capable d’ac­cro­cher un joueur comme lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur d’Ugo Humbert malgré des crampes samedi dernier, Terence Atmane s’est incliné face à Alexander Zverev au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 7–6 [2]).

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français, 47e mondial, a néan­moins fait part de son opti­misme pour l’avenir. 

« Il ne manque pas grand‐chose. J’y vais à 100 % dans toutes mes frappes. Ce n’est pas passé, Alex est numéro 3 mondial pour une raison aussi. Même quand il est dans des situa­tions diffi­ciles comme à 5–5, 0–30, il arrive à trouver les ressources pour gagner son jeu. Le tie‐break résume le match. J’y vais à 100 %, mais sans vrai­ment y aller à 100 %. Il y a des fautes directes. Ce n’était pas un énorme match de ma part. Mais même sans faire un énorme match, je suis capable d’ac­cro­cher un joueur comme Alexander Zverev. La prochaine fois, j’es­père que ça passera. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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