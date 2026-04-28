Tombeur d’Ugo Humbert malgré des crampes samedi dernier, Terence Atmane s’est incliné face à Alexander Zverev au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 7–6 [2]).

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français, 47e mondial, a néan­moins fait part de son opti­misme pour l’avenir.

« Il ne manque pas grand‐chose. J’y vais à 100 % dans toutes mes frappes. Ce n’est pas passé, Alex est numéro 3 mondial pour une raison aussi. Même quand il est dans des situa­tions diffi­ciles comme à 5–5, 0–30, il arrive à trouver les ressources pour gagner son jeu. Le tie‐break résume le match. J’y vais à 100 %, mais sans vrai­ment y aller à 100 %. Il y a des fautes directes. Ce n’était pas un énorme match de ma part. Mais même sans faire un énorme match, je suis capable d’ac­cro­cher un joueur comme Alexander Zverev. La prochaine fois, j’es­père que ça passera. »