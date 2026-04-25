Sur les cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), seuls deux joueurs ont réussi à prendre un set à Jannik Sinner : Tomas Machac à Monte‐Carlo et le Français Benjamin Bonzi vendredi, au deuxième tour à Madrid.

Le 104e mondial a livré son ressenti au micro de L’Equipe après sa solide pres­ta­tion malgré sa défaite face au numéro 1 mondial (6–7[6], 6–1, 6–4).

« Ça me conforte dans l’idée que je suis capable de faire des très gros matches sur des très grands joueurs. Maintenant, la clé, si je veux être plus haut, ça sera d’être comme ça beau­coup plus souvent, contre des joueurs moins forts aussi, et pas seule­ment réussir à jouer mon meilleur tennis quand je n’ai rien à perdre sur le numéro 1 mondial. Alors, c’est très bien d’être capable de le faire dans ces condi­tions, sur le Central, de l’embêter, mais au final, il faudra être plus régu­lier que ça à l’année pour espérer faire mieux et monter au classement. »