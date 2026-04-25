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Le Français Bonzi, après sa défaite contre Sinner : « C’est très bien d’être capable d’embêter le numéro 1 mondial, mais au final, il faudra être plus régu­lier que ça à l’année pour espérer faire mieux et monter au classement »

Par
Baptiste Mulatier
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Sur les cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), seuls deux joueurs ont réussi à prendre un set à Jannik Sinner : Tomas Machac à Monte‐Carlo et le Français Benjamin Bonzi vendredi, au deuxième tour à Madrid.

Le 104e mondial a livré son ressenti au micro de L’Equipe après sa solide pres­ta­tion malgré sa défaite face au numéro 1 mondial (6–7[6], 6–1, 6–4).

« Ça me conforte dans l’idée que je suis capable de faire des très gros matches sur des très grands joueurs. Maintenant, la clé, si je veux être plus haut, ça sera d’être comme ça beau­coup plus souvent, contre des joueurs moins forts aussi, et pas seule­ment réussir à jouer mon meilleur tennis quand je n’ai rien à perdre sur le numéro 1 mondial. Alors, c’est très bien d’être capable de le faire dans ces condi­tions, sur le Central, de l’embêter, mais au final, il faudra être plus régu­lier que ça à l’année pour espérer faire mieux et monter au classement. »

Publié le samedi 25 avril 2026 à 12:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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