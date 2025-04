Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite frus­trante dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 fran­çais Arthur Fils a regretté la dispa­ri­tion des juges de ligne sur terre battue et remis en cause la fiabi­lité de l’ar­bi­trage vidéo.

« C’est horrible. Ça fait quelques semaines qu’on joue avec l’ar­bi­trage élec­tro­nique. On est sur terre, il y a des marques. Là, j’ai reçu un service deux ou trois centi­mètres dehors et quand tu regardes la vidéo, ça te dit que ça accroche la ligne. Je trouve ça horrible. Pour moi, sur terre, il faut revenir aux juges de ligne et faire confiance au juge­ment des arbitres. Maintenant, l’ar­bitre ne fait plus rien. Il est seule­ment assis sur sa chaise pour dire 15–40, 30A ou aver­tis­se­ment. Il ne descend jamais de sa chaise pour véri­fier une marque. Pour moi, il faut changer ça. Sur terre en parti­cu­lier, ça provoque beau­coup de frus­tra­tion. C’est très dur à accepter, surtout dans un moment aussi important. »

A noter que nous rever­rons les juges de ligne à Roland‐Garros, la direc­trice Amélie Mauresmo ayant « résisté aux diffé­rentes pres­sions ».