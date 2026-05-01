Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Frédéric Verdier est revenu sur la victoire de Jannik Sinner contre le phénomène Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Et pour lui, le numéro 1 mondial n’a jamais vraiment été inquiété par la nouvelle pépite du circuit.
😔 “Le match de Jódar face à Sinner n’est pas la confirmation d’un grand talent. Il a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir un jour, prétendre au top 10, mais il était encore trop juste face au n°1 mondial.”— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 30, 2026
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« Le match de Jodar face à Sinner n’est pas la confirmation d’un grand talent. Pas du tout. Il perd 6–2, 7–6, et surtout il perd les 11 derniers points du match. Je crois beaucoup en Rafa Jo, aucun problème là‐dessus. Je trouve qu’il a un truc dans le comportement, au‐delà même de la qualité de frappe qui est géniale. Il est perfectible au service et dans plein de secteurs du jeu, alors qu’il est déjà très bon. Il a cette espèce d’attitude assez cool, je pense qu’il est taillé pour les grands matchs. Je n’ai aucun souci sur le fait que, sauf problème physique ou autre, mais normalement à la régulière, vu son ascension, il est voué à atteindre le top 10 Mais autant Fonseca, ses deux tie‐break contre Sinner, je me dis : là, à aucun moment il y est, je crois que Rafa Jo soit capable d’aller chercher un set ou vraiment de faire douter Sinner. J’ai trouvé Sinner en contrôle et j’aurais aimé qu’on continue sur la lancée du début de match, de ce 2 partout après une demi‐heure qui m’a fait saliver, mais ensuite, c’est quand même un peu inexorable. Je crois beaucoup en Rafa Jo encore une fois, mais pas sur ce match. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 12:45