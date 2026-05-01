Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Frédéric Verdier est revenu sur la victoire de Jannik Sinner contre le phéno­mène Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Et pour lui, le numéro 1 mondial n’a jamais vrai­ment été inquiété par la nouvelle pépite du circuit.

😔 “Le match de Jódar face à Sinner n’est pas la confir­ma­tion d’un grand talent. Il a toutes les qualités néces­saires pour pouvoir un jour, prétendre au top 10, mais il était encore trop juste face au n°1 mondial.”



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/3EjvU3p9DT — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 30, 2026

« Le match de Jodar face à Sinner n’est pas la confir­ma­tion d’un grand talent. Pas du tout. Il perd 6–2, 7–6, et surtout il perd les 11 derniers points du match. Je crois beau­coup en Rafa Jo, aucun problème là‐dessus. Je trouve qu’il a un truc dans le compor­te­ment, au‐delà même de la qualité de frappe qui est géniale. Il est perfec­tible au service et dans plein de secteurs du jeu, alors qu’il est déjà très bon. Il a cette espèce d’at­ti­tude assez cool, je pense qu’il est taillé pour les grands matchs. Je n’ai aucun souci sur le fait que, sauf problème physique ou autre, mais norma­le­ment à la régu­lière, vu son ascen­sion, il est voué à atteindre le top 10 Mais autant Fonseca, ses deux tie‐break contre Sinner, je me dis : là, à aucun moment il y est, je crois que Rafa Jo soit capable d’aller cher­cher un set ou vrai­ment de faire douter Sinner. J’ai trouvé Sinner en contrôle et j’au­rais aimé qu’on continue sur la lancée du début de match, de ce 2 partout après une demi‐heure qui m’a fait saliver, mais ensuite, c’est quand même un peu inexo­rable. Je crois beau­coup en Rafa Jo encore une fois, mais pas sur ce match. »