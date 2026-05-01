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« Le match de Jodar face à Sinner n’est pas la confir­ma­tion d’un grand talent. Pas du tout », lâche Frédéric Verdier

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Frédéric Verdier est revenu sur la victoire de Jannik Sinner contre le phéno­mène Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Et pour lui, le numéro 1 mondial n’a jamais vrai­ment été inquiété par la nouvelle pépite du circuit. 

« Le match de Jodar face à Sinner n’est pas la confir­ma­tion d’un grand talent. Pas du tout. Il perd 6–2, 7–6, et surtout il perd les 11 derniers points du match. Je crois beau­coup en Rafa Jo, aucun problème là‐dessus. Je trouve qu’il a un truc dans le compor­te­ment, au‐delà même de la qualité de frappe qui est géniale. Il est perfec­tible au service et dans plein de secteurs du jeu, alors qu’il est déjà très bon. Il a cette espèce d’at­ti­tude assez cool, je pense qu’il est taillé pour les grands matchs. Je n’ai aucun souci sur le fait que, sauf problème physique ou autre, mais norma­le­ment à la régu­lière, vu son ascen­sion, il est voué à atteindre le top 10 Mais autant Fonseca, ses deux tie‐break contre Sinner, je me dis : là, à aucun moment il y est, je crois que Rafa Jo soit capable d’aller cher­cher un set ou vrai­ment de faire douter Sinner. J’ai trouvé Sinner en contrôle et j’au­rais aimé qu’on continue sur la lancée du début de match, de ce 2 partout après une demi‐heure qui m’a fait saliver, mais ensuite, c’est quand même un peu inexo­rable. Je crois beau­coup en Rafa Jo encore une fois, mais pas sur ce match. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 12:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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