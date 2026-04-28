Quels que soient l’horaire ou l’adversaire, le résultat reste le même : Jannik Sinner gagne. Opposé à Cameron Norrie (23e mondial) en huitièmes de finale à Madrid, le numéro 1 mondial s’est imposé 6–2, 7–5 et a signé une 25e victoire consécutive en Masters 1000.
Programmé en première rotation ce mardi, l’Italien a toutefois tenu à faire passer un message à la direction du tournoi après sa qualification.
« C’est assez inhabituel pour moi. Je ne sais pas quand j’avais joué pour la dernière fois à 11h. Pour moi, l’heure n’a pas d’importance. J’essaie de faire de mon mieux. Il y avait une question de savoir si c’était moi ou Jodar qui jouait à 16 h. Je pense que c’est juste qu’il joue à 16h. Il a fini très très tard son match contre Fonseca. En même temps, je pense qu’il faut revoir l’organisation de la journée. Deux matchs à partir de 8h, c’est très tard… Même s’il y a un jour de repos entre les deux, c’est quand même très, très tard. On termine à 1h30. Il faut manger. Il faut se faire soigner. C’est très tard. Mais on essaie de s’adapter, physiquement et mentalement. De mon côté, j’ai livré une bonne performance aujourd’hui (mardi). »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 13:03