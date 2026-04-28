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Le message de Sinner à la direc­tion du tournoi après sa victoire contre Norrie : « Je pense qu’il faut revoir l’organisation de la journée »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Quels que soient l’horaire ou l’adversaire, le résultat reste le même : Jannik Sinner gagne. Opposé à Cameron Norrie (23e mondial) en huitièmes de finale à Madrid, le numéro 1 mondial s’est imposé 6–2, 7–5 et a signé une 25e victoire consé­cu­tive en Masters 1000.

Programmé en première rota­tion ce mardi, l’Italien a toute­fois tenu à faire passer un message à la direc­tion du tournoi après sa qualification.

« C’est assez inha­bi­tuel pour moi. Je ne sais pas quand j’avais joué pour la dernière fois à 11h. Pour moi, l’heure n’a pas d’importance. J’essaie de faire de mon mieux. Il y avait une ques­tion de savoir si c’était moi ou Jodar qui jouait à 16 h. Je pense que c’est juste qu’il joue à 16h. Il a fini très très tard son match contre Fonseca. En même temps, je pense qu’il faut revoir l’organisation de la journée. Deux matchs à partir de 8h, c’est très tard… Même s’il y a un jour de repos entre les deux, c’est quand même très, très tard. On termine à 1h30. Il faut manger. Il faut se faire soigner. C’est très tard. Mais on essaie de s’adapter, physi­que­ment et menta­le­ment. De mon côté, j’ai livré une bonne perfor­mance aujourd’hui (mardi). »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 13:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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