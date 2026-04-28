Quels que soient l’horaire ou l’adversaire, le résultat reste le même : Jannik Sinner gagne. Opposé à Cameron Norrie (23e mondial) en huitièmes de finale à Madrid, le numéro 1 mondial s’est imposé 6–2, 7–5 et a signé une 25e victoire consé­cu­tive en Masters 1000.

Programmé en première rota­tion ce mardi, l’Italien a toute­fois tenu à faire passer un message à la direc­tion du tournoi après sa qualification.

« C’est assez inha­bi­tuel pour moi. Je ne sais pas quand j’avais joué pour la dernière fois à 11h. Pour moi, l’heure n’a pas d’importance. J’essaie de faire de mon mieux. Il y avait une ques­tion de savoir si c’était moi ou Jodar qui jouait à 16 h. Je pense que c’est juste qu’il joue à 16h. Il a fini très très tard son match contre Fonseca. En même temps, je pense qu’il faut revoir l’organisation de la journée. Deux matchs à partir de 8h, c’est très tard… Même s’il y a un jour de repos entre les deux, c’est quand même très, très tard. On termine à 1h30. Il faut manger. Il faut se faire soigner. C’est très tard. Mais on essaie de s’adapter, physi­que­ment et menta­le­ment. De mon côté, j’ai livré une bonne perfor­mance aujourd’hui (mardi). »