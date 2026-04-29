Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas a retrouvé de la confiance à Madrid où il a remporté trois victoires avant de céder en huitièmes de finale face au tenant du titre, Casper Ruud, malgré deux balles de match en sa faveur (6–7[4], 7–6[2], 7–6[3]).

Sur les réseaux sociaux après sa défaite, le Grec de 27 ans a posté un message à la fois classe et optimiste.

I felt like myself again on the court yesterday, which is why the outcome hurts. But some­times you have to take the pain just to feel alive.



Congrats to Casper – he’s a cham­pion and I wish him the best in his title defense.



The journey conti­nues into Rome 🇮🇹 pic.twitter.com/tpml2dGmVk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 29, 2026

« Sur le court, je me suis senti à nouveau moi‐même, c’est pour­quoi ce résultat me fait mal. Mais parfois, il faut savoir endurer la douleur pour se sentir vivant. Félicitations à Casper : c’est un cham­pion et je lui souhaite bonne chance pour la défense de son titre. L’aventure se pour­suit à Rome », a écrit le double fina­liste en Grand Chelem.