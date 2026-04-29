Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas a retrouvé de la confiance à Madrid où il a remporté trois victoires avant de céder en huitièmes de finale face au tenant du titre, Casper Ruud, malgré deux balles de match en sa faveur (6–7[4], 7–6[2], 7–6[3]).
Sur les réseaux sociaux après sa défaite, le Grec de 27 ans a posté un message à la fois classe et optimiste.
I felt like myself again on the court yesterday, which is why the outcome hurts. But sometimes you have to take the pain just to feel alive.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 29, 2026
Congrats to Casper – he’s a champion and I wish him the best in his title defense.
The journey continues into Rome 🇮🇹 pic.twitter.com/tpml2dGmVk
« Sur le court, je me suis senti à nouveau moi‐même, c’est pourquoi ce résultat me fait mal. Mais parfois, il faut savoir endurer la douleur pour se sentir vivant. Félicitations à Casper : c’est un champion et je lui souhaite bonne chance pour la défense de son titre. L’aventure se poursuit à Rome », a écrit le double finaliste en Grand Chelem.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 14:58