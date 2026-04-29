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Le message fort de Tsitsipas après avoir manqué deux balles de match : « Sur le court, je me suis senti à nouveau moi‐même, c’est pour­quoi ce résultat me fait mal »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas a retrouvé de la confiance à Madrid où il a remporté trois victoires avant de céder en huitièmes de finale face au tenant du titre, Casper Ruud, malgré deux balles de match en sa faveur (6–7[4], 7–6[2], 7–6[3]).

Sur les réseaux sociaux après sa défaite, le Grec de 27 ans a posté un message à la fois classe et optimiste. 

« Sur le court, je me suis senti à nouveau moi‐même, c’est pour­quoi ce résultat me fait mal. Mais parfois, il faut savoir endurer la douleur pour se sentir vivant. Félicitations à Casper : c’est un cham­pion et je lui souhaite bonne chance pour la défense de son titre. L’aventure se pour­suit à Rome », a écrit le double fina­liste en Grand Chelem. 

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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