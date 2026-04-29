Jannik Sinner a poursuivi son impressionnante série en Masters 1000 en signant une 26e victoire consécutive dans cette catégorie.
En quarts de finale à Madrid, le numéro 1 mondial a dominé la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar (6−2, 7–6 [0]).
S’il s’est imposé en deux sets, l’Italien a pourtant été bousculé et même impressionné par le jeune joueur de 19 ans, qui s’installera au 34e rang mondial dès lundi.
« What a player » (« Quel joueur »), a d’ailleurs écrit Sinner sur la caméra à l’issue de la rencontre.
Jannik Sinner signs the camera for Rafa Jodar after beating him in Madrid :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2026
“What a player”
Great respect from the world #1. ❤️ pic.twitter.com/gzFjCPqnAR
Un premier duel entre les deux hommes qui en annonce sans doute beaucoup d’autres.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 18:34