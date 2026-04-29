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Le message très révé­la­teur de Sinner après sa victoire face à la nouvelle pépite du circuit

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Jannik Sinner a pour­suivi son impres­sion­nante série en Masters 1000 en signant une 26e victoire consé­cu­tive dans cette catégorie.

En quarts de finale à Madrid, le numéro 1 mondial a dominé la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar (6−2, 7–6 [0]).

S’il s’est imposé en deux sets, l’Italien a pour­tant été bous­culé et même impres­sionné par le jeune joueur de 19 ans, qui s’ins­tal­lera au 34e rang mondial dès lundi.

« What a player » (« Quel joueur »), a d’ailleurs écrit Sinner sur la caméra à l’issue de la rencontre.

Un premier duel entre les deux hommes qui en annonce sans doute beau­coup d’autres.

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 18:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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