Jannik Sinner a pour­suivi son impres­sion­nante série en Masters 1000 en signant une 26e victoire consé­cu­tive dans cette catégorie.

En quarts de finale à Madrid, le numéro 1 mondial a dominé la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar (6−2, 7–6 [0]).

S’il s’est imposé en deux sets, l’Italien a pour­tant été bous­culé et même impres­sionné par le jeune joueur de 19 ans, qui s’ins­tal­lera au 34e rang mondial dès lundi.

« What a player » (« Quel joueur »), a d’ailleurs écrit Sinner sur la caméra à l’issue de la rencontre.

Jannik Sinner signs the camera for Rafa Jodar after beating him in Madrid :



“What a player”



Great respect from the world #1. ❤️ pic.twitter.com/gzFjCPqnAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2026

Un premier duel entre les deux hommes qui en annonce sans doute beau­coup d’autres.