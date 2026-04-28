Inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, Rafael Jodar est tout simplement en train d’exploser devant la face du monde.
Doté d’un jeu complet et d’une maturité impressionnante pour son âge (19 ans), l’actuel 42e mondial s’est qualifié pour son premier quart de finale en Masters 1000, chez lui, à Madrid.
Facile vainqueur de Kopriva (7−5, 6–0), « Rafa » ne semble pas dépassé par les évènements, au contraire. Alors qu’il affrontera le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, ce mercredi, pour une place dans le dernier carré, celui qui est entraîné par son père voit simplement cette affiche comme « une nouvelle opportunité ».
« Je suis super content de mon niveau aujourd’hui et tout au long de ce tournoi. C’est quelque chose de spécial de jouer à domicile, devant tant de gens que je connais et qui sont venus m’encourager. Je suis super content de disputer un nouveau match demain (mercredi). C’est une nouvelle opportunité. Je vais devoir bien récupérer et me préparer au mieux pour ce match, car ce sera encore une rencontre difficile », a déclaré Jodar, sans pression mais avec beaucoup de détermination.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 18:58