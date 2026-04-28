Inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, Rafael Jodar est tout simple­ment en train d’ex­ploser devant la face du monde.

Doté d’un jeu complet et d’une matu­rité impres­sion­nante pour son âge (19 ans), l’ac­tuel 42e mondial s’est qualifié pour son premier quart de finale en Masters 1000, chez lui, à Madrid.

Facile vain­queur de Kopriva (7−5, 6–0), « Rafa » ne semble pas dépassé par les évène­ments, au contraire. Alors qu’il affron­tera le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, ce mercredi, pour une place dans le dernier carré, celui qui est entraîné par son père voit simple­ment cette affiche comme « une nouvelle opportunité ».

« Je suis super content de mon niveau aujourd’hui et tout au long de ce tournoi. C’est quelque chose de spécial de jouer à domi­cile, devant tant de gens que je connais et qui sont venus m’encourager. Je suis super content de disputer un nouveau match demain (mercredi). C’est une nouvelle oppor­tu­nité. Je vais devoir bien récu­pérer et me préparer au mieux pour ce match, car ce sera encore une rencontre diffi­cile », a déclaré Jodar, sans pres­sion mais avec beau­coup de détermination.