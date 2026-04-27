Tout juste de retour de blessure, Alejandro Davidovich Fokina n’a quasiment pas existé face à Casper Ruud, ce lundi, au troisième tour du Masters 1000 de Madrid. Sèchement battu 6–3, 6–1 en à peine 1h15 de jeu, l’Espagnol a tenté une drôle de tactique pour tenter de dérégler son adversaire.
En effet, Foki a utilisé les fameux « ronds », que l’on peut retrouver tous les jours sur le circuit amateur, ce qui a donné lieu à un point pour le moins original, d’autant plus à ce niveau.
Fabuleux ! 😅— Tennis Legend (@TennisLegende) April 27, 2026
La qualité des ronds de Foki est monstrueuse ! Imaginez l’enfer s’il fait ça pendant 3h.
En amateur où les joueurs sont globalement faibles à la volée et surtout au smash et galèrent à attaquer, c’est une strat tellement efficace.pic.twitter.com/kJ8VKoNuug
Évidement, cela n’a absolument pas gêné un joueur et un terrien aussi aguerri que le Norvégien.
Publié le lundi 27 avril 2026 à 14:14