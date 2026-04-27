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Le point lunaire entre Ruud et Davidovich Fokina

Par
Thomas S
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Tout juste de retour de bles­sure, Alejandro Davidovich Fokina n’a quasi­ment pas existé face à Casper Ruud, ce lundi, au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid. Sèchement battu 6–3, 6–1 en à peine 1h15 de jeu, l’Espagnol a tenté une drôle de tactique pour tenter de déré­gler son adversaire. 

En effet, Foki a utilisé les fameux « ronds », que l’on peut retrouver tous les jours sur le circuit amateur, ce qui a donné lieu à un point pour le moins original, d’au­tant plus à ce niveau. 

Évidement, cela n’a abso­lu­ment pas gêné un joueur et un terrien aussi aguerri que le Norvégien. 

Publié le lundi 27 avril 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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