Tout juste de retour de bles­sure, Alejandro Davidovich Fokina n’a quasi­ment pas existé face à Casper Ruud, ce lundi, au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid. Sèchement battu 6–3, 6–1 en à peine 1h15 de jeu, l’Espagnol a tenté une drôle de tactique pour tenter de déré­gler son adversaire.

En effet, Foki a utilisé les fameux « ronds », que l’on peut retrouver tous les jours sur le circuit amateur, ce qui a donné lieu à un point pour le moins original, d’au­tant plus à ce niveau.

Fabuleux ! 😅



La qualité des ronds de Foki est mons­trueuse ! Imaginez l’enfer s’il fait ça pendant 3h.



En amateur où les joueurs sont globa­le­ment faibles à la volée et surtout au smash et galèrent à atta­quer, c’est une strat telle­ment effi­cace.pic.twitter.com/kJ8VKoNuug — Tennis Legend (@TennisLegende) April 27, 2026

Évidement, cela n’a abso­lu­ment pas gêné un joueur et un terrien aussi aguerri que le Norvégien.