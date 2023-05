Lors de son de sa défaite contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en 16es de finale du Masters 1000 de Madrid, Holger Rune s’est mis le public à dos lors­qu’il a fait mine d’ef­facer une marque que contes­tait inuti­le­ment son adver­saire. Le jeune danois a tenu à clari­fier les choses sur ses réseaux sociaux.

« On a beau­coup parlé du mauvais compor­te­ment des suppor­ters espa­gnols. Le public n’a pas compris ce qui se passait. On ne peut pas annuler une déci­sion de l’or­di­na­teur mais l’ar­bitre et le super­vi­seur ont mis beau­coup de temps à l’ex­pli­quer à mon adver­saire. Ils n’ont pas pris la peine de le commu­ni­quer au public. La prochaine fois, je ferai une sieste pendant qu’ils discutent. Je veux juste dire que je n’ai person­nel­le­ment rien contre les Espagnols et que j’es­père revenir au Mutua Madrid Open », a écrit le 7e mondial.