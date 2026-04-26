S’il est venu à bout de l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Flavio Cobolli a pesté contre l’état du court numéro 4 de la fameuse « Caja Mágica ».
« Il faut faire quelque chose pour ce court. C’est impossible de jouer ici. Ce n’est pas de la terre battue. Ça glisse tellement qu’on dirait une patinoire de hockey sur glace », a lâché le 13e joueur mondial, qui s’en est finalement sortie après 2 heures et 30 minutes de jeu : 6–7(7), 6–1, 6–4.
Rajada de Cobolli sobre las pistas del Madrid Open.— José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026
🗣️ “Hay que hacer algo con esta pista. Es imposible jugar aquí. Esto no es tierra batida. Resbala tanto que parece una pista de hockey sobre hielo”
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L’Italien espère désormais jouer sur un autre court lundi face au qualifié paraguayen Daniel Vallejo (96e mondial).
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 09:48