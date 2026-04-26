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L’énorme coup de gueule de Flavio Cobolli, 13e mondial : « Il faut faire quelque chose. C’est impos­sible de jouer ici »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il est venu à bout de l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Flavio Cobolli a pesté contre l’état du court numéro 4 de la fameuse « Caja Mágica ».

« Il faut faire quelque chose pour ce court. C’est impos­sible de jouer ici. Ce n’est pas de la terre battue. Ça glisse telle­ment qu’on dirait une pati­noire de hockey sur glace », a lâché le 13e joueur mondial, qui s’en est fina­le­ment sortie après 2 heures et 30 minutes de jeu : 6–7(7), 6–1, 6–4.

L’Italien espère désor­mais jouer sur un autre court lundi face au qualifié para­guayen Daniel Vallejo (96e mondial). 

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 09:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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