S’il est venu à bout de l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Flavio Cobolli a pesté contre l’état du court numéro 4 de la fameuse « Caja Mágica ».

« Il faut faire quelque chose pour ce court. C’est impos­sible de jouer ici. Ce n’est pas de la terre battue. Ça glisse telle­ment qu’on dirait une pati­noire de hockey sur glace », a lâché le 13e joueur mondial, qui s’en est fina­le­ment sortie après 2 heures et 30 minutes de jeu : 6–7(7), 6–1, 6–4.

Rajada de Cobolli sobre las pistas del Madrid Open.



🗣️ “Hay que hacer algo con esta pista. Es impo­sible jugar aquí. Esto no es tierra batida. Resbala tanto que parece una pista de hockey sobre hielo”



😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/LMO4kYaVto — José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026

L’Italien espère désor­mais jouer sur un autre court lundi face au qualifié para­guayen Daniel Vallejo (96e mondial).